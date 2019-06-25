Yargıtay’dan Ömer Barış kararı: 15 fazla 9 yıl verin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYargıtay’dan Ömer Barış kararı: 15 fazla 9 yıl verin
GeriGündem Yargıtay’dan Ömer Barış kararı: 15 fazla 9 yıl verin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR - İSTANBUL
25.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yargıtay’dan Ömer Barış kararı: 15 fazla 9 yıl verin

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Yargıtay’dan Ömer Barış kararı: 15 fazla 9 yıl verin

İstanbul Esenyurt’ta 16 Şubat 2017’de hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı iki gencin birbirine kelepçeli olarak kaçması üzerine peşlerinden koşan polis memuru Huzeyfe Davut Saygılı, havaya bir el ateş etti. Kovalamaca yaklaşık 150 metre sürdü. Polis memuru çocukların durması üzerine elindeki silahla Ömer Barış Topkara’nın (16) omzuna vurdu.

O sırada ateş alan silahla başından vurulan Topkara olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis memuru Saygılı savcılık ifadesinde “Yere yatmalarını sağlamak için hamlede bulundum. O esnada silah ateş aldı. Parmağım tetikte değildi. 8 aydır görev yapmaktayım. Mesleki tecrübemin fazla olmaması ve olay esnasında yaşamış olduğum paniğin etkisiyle durum bu aşamaya gelmiştir. Pişmanım” dedi. Tutuklanan Saygılı hakkında ‘çocuğa karşı olası kastla öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Yargıtay’dan Ömer Barış kararı: 15 fazla 9 yıl verin

MAHKEME VE BAM: OLASI KAST

Bakırköy 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Saygılı, 2017’de 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba Seyfettin Topkara avukatı Fatih Köse aracılığıyla karara itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), cezayı az buldu. BAM, haksız tahrik indiriminin asgari hadden yapılması gerektiğini belirterek cezayı 15 yıl hapis cezasına yükseltti. Bu kez sanık avukatı kararı temyiz etti.

Yargıtay’dan Ömer Barış kararı: 15 fazla 9 yıl verin

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, BAM’ın verdiği kararı bozdu. Suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğünü gerekçe gösteren Yargıtay, sanığın “bilinçli taksirle ölümüne neden olma” suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Bozma ilamında ise sanığın uyarıya uymayan maktulü etkisiz hale getirmek amacıyla sağ elinde silahı tutarken dirseği ile maktulün omzuna vurduğu, bu sırada silah ateş alınca maktulün öldüğü belirtildi.

Yargıtay’dan Ömer Barış kararı: 15 fazla 9 yıl verin

Baba Seyfettin Topkara ise şöyle konuştu: “Bozma ilamında dirseğiyle vururken demiş. Burada dirsek yok. Direkt silahın kabzasıyla vuruyor. Hâkimler bunu görmüyor mu görüntülerde? Oğlumu öldüren kişi 1-2 yıl sonra çıkacak ve hayatını sürdürecek. Karar oğlumun kemiklerini sızlatmıştır.”

Kaleci Ömer’in vurulma anı kamerada
daha fazla video için
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
14 bin TL'lik cezası var! Türkiye'de geçen yıl 6 kez yaşandı...
Tekirdağ merkezli operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Kahvehanede bıçaklı kavga! Nedeni şaşkına çevirdi
Eşini 88 yerinden bıçaklayarak canice öldürmüştü... Karar verildi!