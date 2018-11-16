Yargıtay personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Yargıtay personel alımı ile bünyesine 38 personel alımı yapacak. Çoğunlu hizmetli sınıfında gerçekleşecek olan alımlarda, KPSS puanları baz alınacak. 19 Kasım tarihinde başlayacak olan başvurular, 23 Kasım tarihinde sona erecek. Peki, Yargıtay personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, o detaylar
Yargıtay personel alımı başvurusu pazartesi günü itibariyle alınmaya başlanacak. Yargıtay personel alımı için süreç E-Devlet'te gerçekleşecek. Peki, başvuru şartları neler olacak? İşte, Yargıtay personel alımı başvuru süreci hakkında bazı bilgiler
YARGITAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.
b) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
c) Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 23/11/1983 ve sonrası olanlar)
d) Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mütercim pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 23/11/1978 ve sonrası olanlar)
e) 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 65, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek
taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru Tarihi : Başvurular, 19/11/2018 tarihinde başlayıp, 23/11/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00'de) sona erecektir.
Başvuru şekli: Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
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