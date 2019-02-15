Yargıtay bürokrasiden yakındı
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Devlet, vatandaşıyla olan uyuşmazlıkları çağdaş ve barışçıl bir şekilde çözmenin yollarını bulmalıdır. Adli yargıda davaların üçte birinin tarafının kamu olduğu sistemde, yargının iş yükünün düşmesi mümkün değildir” dedi.
OMBUDSMANLIĞIN Dünü, Bugünü ve Yarını konulu çalıştay TBMM Tören Salonu’nda yapıldı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, vatandaşların bireysel başvuru yapmaktan, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK), TBMM Dilekçe Komisyonu’na, CİMER’e başvurmaktan çekinmemelerini istedi. Yıldırım, “Millet güçlü olması lazım, devletin onun hizmetinde olması lazım. Devletin görünürlüğü, işini iyi yapacak ama görünürlüğü azalacak. Gelişmenin şartı bu” dedi.
Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise yargıdaki iş yüküne değinerek şunları söyledi:
ÇAĞDAŞ BİR YOL BULMALI
“Türkiye’de mahkeme ve hâkim sayısının arttırılması, hatta bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi iş yükü sorununu geçmişte halledemediği gibi bugün de tam olarak halledemeyecektir. Mevzuattaki düzenlemelerin yetersizliğinin de etkisiyle kamunun inisiyatif almaması sonucu vatandaş devlet ile davalı olmakta, adli ve idari yargıda iş yükü de artmaktadır. Kamunun yüzlerce kez haksız çıktığı davaların sonucu dikkate alınmadan aynı uyuşmazlıklar tekrar tekrar yeniden mahkemelerin önüne getiriliyor. Adli yargıdaki davaların üçte birinin tarafının kamu olduğu bir yargı sisteminde, yargının iş yükünün makul seviyeye düşmesi mümkün değildir. Ayrıca idari davaların tamamının davalısı kamu kuruluşlarıdır. Devlet, vatandaşı ile olan uyuşmazlıkları çağdaş ve barışçıl bir şekilde çözmenin yollarını bulmalıdır. Bir toplumda erdem ilkelerinin canlı kalabilmesi için devlet yönetiminin bilgi kişilerin elinde olması gerekir. Aksi halde o toplum kargaşaya sürüklenir. Şeffaflık ve hesap verilebilirliğin en işlevsel sonucu ise liyakatlı kişilerin kamu görevine getirilmesidir.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle