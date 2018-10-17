Yargıda hizipleşmeye kesinlikle izin yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün adalet teşkilatındaki kökünün tamamen kazınmadığını belirterek, “Yargımızın içinde kamplaşmalara, hizipleşmelere, hele hele yasadışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bize şu veya bu şahsın, grubun emrinde değil sadece devletinin, milletinin emrinde kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hâkimler, savcılar lazım” dedi. Erdoğan, dün hâkim ve savcıların kura töreninde şunları söyledi:
KAZIDIK DEMİYORUM, DAHA VAR
“Terör örgütünün diğer kurumlarımızdaki uzantıları gibi adalet teşkilatımızdaki militanlarının da kökünü kazıyoruz. Kazıdık demiyorum, kazıyoruz, daha var. Yargımızın içinde de kesinlikle kamplaşmalara, hizipleşmelere hele hele yasa dışı örgütlenmelere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bize şu veya bu şahsın, grubun, ekibin emrinde değil sadece ve sadece devletinin, milletinin emrinde kanunların gösterdiği istikamette görev yapacak hâkimler, savcılar, adliye personeli lazım. Ülkenize ve milletinize borcunuzu en doğru, en adil, en hakkaniyetli kararların altına imza atarak vermenizi bekliyoruz.
MAŞERİ VİCDANA UYGUN OLMALI
Kanunlarımızın uygulamasında milletimizi rahatsız eden, adalet duygusunun oluşmasına engel olan hususların bulunduğu bir gerçektir. Son af tartışmaları mahiyeti itibarıyla bu rahatsızlığı daha da arttırmıştır. Bunun için arkadaşlarımızdan gündeme getirilen af tartışmasıyla uğraşmak yerine hem içeriğin hem uygulamanın maşeri vicdana uygun hale getirilmesi yönünde bir çalışma başlatmalarını istedim. Bakanlığımız bu konudaki hazırlıklarını sürdürüyor. Hâkim ve savcılarımız kürsü tecrübeleriyle, yüksek yargı organlarındaki arkadaşlarımız dosya birikimleriyle, akademisyenlerimiz teorik yaklaşımlarıyla bu çalışmaya katkı vereceklerdir. Nihai tasarruf yasama organımıza, Meclisimize aittir.
Uluslararası alanda çok büyük adaletsizliklerle karşılaşıyoruz. AB ile ilişkilerimizi gözümüzün önünden geçirdiğimizde 2004’ten beri verilen hiçbir sözün tutulmadığını görüyoruz. Diğer aday ülkelere sağlanan imkânlar Türkiye’den esirgenmiştir. Bu çifte standardın ne AB hukukunda ne de vicdanlarda yeri olmadığı çok açıktır. Buna rağmen biz kendi yükümlülüklerimizi yerine getirerek kimsenin eline aleyhimize kullanabilecekleri koz vermemeye gayret ediyoruz.”
ABD TERÖRÜ PALAZLANDIRIYOR
Terör örgütlerinin cirit attığı Suriye’den ülkemize yönelik tehditler yıllarca görmezden gelindi. Amerikan yönetiminin son dönemde ülkemize yönelik tutumları da yine aleni bir adaletsizlik örneğidir. Bir ülke elini milletimizin kanına bulamış bir terör örgütünün elebaşını ve mensuplarını koruyup kollamakla kalmıyor aynı zamanda sınırlarımız boyunca bir başka terör örgütünü de palazlandırıyor, güçlendiriyor. Sınırlarını kapatarak mültecileri Akdeniz’in derin sularında ölüme terk ederek kendi güvenliklerini sağladıklarını düşünenlerin elbette adalet umurlarında olmaz. Ama bu çarpıklık sürdürülebilir değildir. Hayatları kararan masumların feryatları ve ahı eninde sonunda bu felaketin müsebbiplerinin rahatlarını kaçıracaktır.
3 AYLIK OĞLUYLA GELDİ: 2 bin 83 hâkim ve Cumhuriyet savcısının kura töreni, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törene hâkim adayı Betül Erdem de üç aylık oğlu Atilla ile birlikte geldi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle