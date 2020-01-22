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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2020 - 17:22,Son Güncelleme:/

'Yardımlaşma Derneği'ne kumar operasyonu

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'Yardımlaşma Derneği'ne kumar operasyonu

MALATYA'da daha önce kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen ‘Yardımlaşma Derneği'ne düzenlenen operasyonda, tombala oynarken yakalanan 43 kişiye toplam 52 bin 675 lira para cezası kesildi.

Ahlak Büro Amirliği ve Pençe Timi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle daha önce mühürlenen ‘Yardımlaşma Derneği’nde, mühür kırılıp kumar oynanmaya devam edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, baskın yaptığı dernekte çok sayıda tombala pulu, oyun kartı ve tombala makinesi ele geçirdi. Mührü kıran, tombala oynayan ve kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 43 kişiye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında toplam 52 bin 675 lira idari para cezası kesildi. Dernek binasında kumar oynattığı belirlenen bir kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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