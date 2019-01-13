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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU
13.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Yardımın dini, ırkı, cinsi olmaz

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Yardımın dini, ırkı, cinsi olmaz

Türkiye’de özellikle her seçim dönemi tartışma konusu olan sosyal yardımlar Türkiye’den ve yurtdışından gelen akademisyenlerin katıldığı konferansta masaya yatırıldı.

KADIKÖY Belediyesi tarafından, Caddebostan Kültür Merkezi’nde ‘Yerelde Sosyal Politikalar’ konulu uluslararası konferans düzenlendi. Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden akademisyenlerin de katıldığı konferansta Türkiye ve Avrupa ülkelerinin sosyal politikalara bakış açısı ve uygulamaları ele alındı.

KRİZLE KISITLANDI

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuşmasında “Merkezi yönetimin eksik bıraktığı, ekonomik krizle beraber kısıtlanan sosyal haklarla karşı karşıyayız. Çocuklar, kadınlar, gençler, LBGTİ bireyler, engelliler, tüm dezavantajlı grupların, herkesin hayatının bir ferdi olmak zorundayız. Bütün bunları daha kolay, daha rahat ve daha sağlıklı bir bütçeyle nasıl yapabiliriz bunları konuşmalıyız” dedi.
İngiltere Hertfordshire Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Dağdeviren, İngiltere’deki sosyal devlet uygulamalarını anlattı. Hürriyet’in sorularını da yanıtlayan Dağdeviren, şunları söyledi: “İnsanlara şu ya da bu derneğe, örgütlere üye oldukları için değil, hakkı olduğu için yardımın yapılması lazım. Modern toplumun Avrupa’da en iyi geldiği yer orası. Eğer bazı kıstaslara göre yardıma ihtiyacınız olduğunuz belirleniyorsa, kim olduğunuz, dininiz, ırkınız, cinsiyetiniz önemli değil. O yardımı almanız gerektiği yasalarla belirleniyor ve yasalar önünde herkes eşit. İngiltere’de eleştirmeme rağmen, yemek bankalarını kiliseler yönetiyor. Ama o yiyecek bankalarında hiç kimseye ‘sen Müslümansın diye ayırım yapılmıyor. Başka bir sosyal sözleşme olması lazım vatandaşla devlet arasında. Vatandaşların derneklere cemaatlere, dinsel kuruluşlara mecbur kalmaması lazım.”
Milan–Bicocca Üniversitesi Ekonomik Sosyoloji Profesörü David Benassi ise “İtalya’daki sosyal yardım, sosyal devletin en zayıf halkasını oluşturuyor. İtalya’da bekârlar için 187 Euro, altı nüfusun üzerindeki ailelere 540 Euro sosyal yardım veriliyor” dedi.

İSTİHDAM ARTMALI

Konferasta konuşan Sosyal Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Meryem Koray ise şunları söyledi:
“Sosyal yardımın şöyle bir sonucu var. Bunu hak üzerinden değil, bir yardım üzerinden, muhtaçlık üzerinden yapıyorsunuz. Bunu devlet yaptığı zaman devlete bağımlı bir kişilik, bir yoksulluk kültürü gelişiyor. Bireyi güçsüzleştiren, bireyi bağımlı kılan bir anlayışın güçlenmesi anlamına geliyor. Sosyal yardım yerine istihdamı arttırmak gerekir. Önemli olan böyle bir toplum yaratabilmek.”

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