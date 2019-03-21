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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Yardım’ yalanıyla cinsel saldırı

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‘Yardım’ yalanıyla cinsel saldırı

KOCAELİ Başiskele’ye bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde yaşayan F.K. (40) adlı kadın evde yalnız olduğu sırada kapı çaldı.

Kapıdaki M.İ. (27), engellilere yardım amacıyla kitap sattığını ve tanıtmak istediğini söyledi. F.K. ise eve alamayacağını belirterek kapıyı kapatmaya çalıştı. Ancak zorla içeri giren adam, ağzını kapattığı F.K.’yı yatak odasına sürükledi. Kadının dudağını ısırıp istismara kalkışan saldırgan, F.K.’nın çığlık atması sonucu evden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis, İzmit’te bir AVM önünde durdurulan araçta M.İ.’yi yakaladı. Gözaltına alınan M.İ.’nin benzer suçlardan 8 ayrı kaydının olduğu belirlendi. F.K. tarafından teşhis edilen M.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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