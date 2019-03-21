‘Yardım’ yalanıyla cinsel saldırı
KOCAELİ Başiskele’ye bağlı Yeşilkent Mahallesi’nde yaşayan F.K. (40) adlı kadın evde yalnız olduğu sırada kapı çaldı.
Kapıdaki M.İ. (27), engellilere yardım amacıyla kitap sattığını ve tanıtmak istediğini söyledi. F.K. ise eve alamayacağını belirterek kapıyı kapatmaya çalıştı. Ancak zorla içeri giren adam, ağzını kapattığı F.K.’yı yatak odasına sürükledi. Kadının dudağını ısırıp istismara kalkışan saldırgan, F.K.’nın çığlık atması sonucu evden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen polis, İzmit’te bir AVM önünde durdurulan araçta M.İ.’yi yakaladı. Gözaltına alınan M.İ.’nin benzer suçlardan 8 ayrı kaydının olduğu belirlendi. F.K. tarafından teşhis edilen M.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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