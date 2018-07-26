Yardım talebini geri çevirdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYardım talebini geri çevirdi
GeriGündem Yardım talebini geri çevirdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
DHA
26.07.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Yardım talebini geri çevirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yardım talebini geri çevirdi

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çıkan yangında küle dönen Kar-Yapı Karsis'in patronu Köksal Sarı, üyesi olduğu derneğin başlattığı 50'şer bin TL'lik destek kampanyasında toplanacak paraları kabul etmeyeceğini açıkladı. Sarı, önceki gün yaptığı toplantıda gözyaşlarını tutamayarak "Hiçbir maddi problemim yok. Hiçbir şekilde geri duracak bir durumum yok. Benim çocuklarım 250 kişi. Yine aynısını yapacağız, aynı devam edeceğiz" demişti.

Antalya OSB'de geçen pazartesi günü elektrik aksamındaki arızadan çıktığı tahmin edilen yangında tamamen küle dönen 20 bin metrekare kapalı alana sahip Kar-Yapı A.Ş. firmasına ait fabrikanın yeniden inşa edilerek üretime kaldığı yerden devam etmesi ve bugünkü şartlarda hem personelinin korunması hem de olası maddi zorlukların aşılması amacıyla iş dünyası harekete geçti. Köksal Sarı'nın da üyesi olduğu 130 üyeli Döşemaltı Sanayici ve İşadamları Derneği (DÖSİAD), destek kampanyası başlattı. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer dün yaptığı açıklamada, isteyen işadamlarından 50'şer bin lira toplanacağını açıkladı.

'YARDIMI KABUL ETMEYECEĞİZ'

Kampanyadan haberdar olan Köksal Sarı, iyi niyetli bu düşünceden dolayı teşekkür etti ancak yardımı kabul etmeyeceğini kaydetti. Sarı, "DÖSİAD'ın 50 bin TL'lik yardım bağış kampanyası tamamen firmamızın ve şahsımın dışında gerçekleşmiştir. Firmamız kendi imkanları ile bu durumu atlatacak durumdadır. Dolayısıyla, herhangi bir dernekten veya firmadan talebimiz olmadığı gibi böyle bir yardımın kabul edilmesi de mümkün değildir. Firmamız kazanç üzerine kurulu ve sektöründe söz sahibi bir konumda olup, bu tür olaylarda yardımla zararın kapatılması gibi bir durum da söz konusu değildir. Haberimiz olmadan böyle bir düşünceye sahip iyi niyetli arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz" dedi.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (26.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

12 yaşındaki İpek korkunç şekilde can verdi

Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Bedelli askerlikte yeni detaylar! 3 ay içinde başvuru, hızlandırılmış program, dönemler...

Yardım talebini geri çevirdi