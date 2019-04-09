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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
09.04.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Yardım istediği arkadaşı, evini soydu

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Yardım istediği arkadaşı, evini soydu

ANTALYA'da, hastanede yatarken en yakın arkadaşı tarafından evi soyulan Sevilay Bayram (37), 33 bin TL nakit, 60 bin TL'lik ziynet eşyalarının yanı sıra, dekor amaçlı içine çay doldurulan viski şişelerinin dahi çalındığını söyledi.

Antalya'da oturan Sevilay Bayram, işlettiği kuyum dükkanı iflas edince bir miktar döviz, Türk parası, altın ve ziynet elinde kaldı. Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki evine getirdiği altın ve paraları bir çantaya koyan Bayram, çantayı da yatak odasında sakladı.

23 Mart Cumartesi günü aniden rahatsızlanan Bayram, eşine ulaşamayınca yakın arkadaşı Fuat Tutan'dan kendisini hastaneye götürmesini istedi. Fuat Tutan da Burhan Kalkan adlı arkadaşına otomobilini vererek, Sevilay Bayram'ı hastaneye götürmesini istedi. Doktorlar Bayram'ın yatışına karar verdi.

ANAHTARI ÇALIP KOPYASINI ÇIKARDI

Kısa süre sonra Fuat Tutan da hastaneye gelerek Bayram'ı ziyaret etti. İlacın etkisiyle uyuyan Bayram'ın yanından iddiaya göre evin anahtarını alan Fuat Tutan, refakatçı olarak da kız arkadaşını bıraktı.

Fuat Tutan, hastaneye yakın bir yerde yedeğini yaptırdığı anahtarı aldığı yere bıraktı. Fuat Tutan kopyaladığı anahtarı Burhan Kalkan'a verip Bayram'ın evine gönderdi.

ÇAY DOLU VİSKİ ŞİŞELERİNİ DE ÇALDI

Anahtarla kapıyı açıp eve giren Burhan Kalkan, yatak odasındaki çantayı buldu. Çantadaki 33 bin TL ile 60 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını bir poşete dolduran Kalkan, değerli gördüğü birkaç parça eşya ve dekor amaçlı kullanılan, içerisinde çay dolu viski şişelerini de çaldı.

Elinde iki poşetle çıkarken güvenlik kameralarına yakalanan Kalkan, kısa sürede izini kaybettirdi. Sevilay Bayram'ın eve gelen küçük kızı evin dağınık olduğunu görünce hırsız girdiği düşüncesiyle durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede zanlıların 14 suçtan kaydı bulunan Burhan Kalkan ve Fuat Tutan olduğunu tespit etti. Polisler Burhan Kalkan'ı yakalayıp gözaltına alırken, Fuat Tutan'ın de adresini belirledi.

Fuat Tutan polisten kaçmaya çalışırken Dumlupınar Bulvarı'nda yakalandı. Fuat Tutan ile Burhan Kalkan, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

'90 BİN TL ZARARIM VAR'

Hastaneden evine geldiğinde büyük şok yaşadığını belirten Sevilay Bayram, yıllardır yakınında duran arkadaşının evine girip hırsızlık yapmasına anlam veremediğini söyledi.

Çalınan altın ve paradan haber alamadığını ifade eden Bayram, "Hırsızın üzerinden 24 bin TL çıktı. Altınlar, ziynet eşyaları ve diğer çaldıkları yok. Birisine emanet olarak bıraktığını duydum. Ancak bana gelen giden hiçbir şey yok. Evimde dekor amaçlı kullandığım viski şişeleri vardı, onları dahi çalmış.

Viski şişelerinin içinde çay vardı. Mutfakta harçlık olarak bulunan 50 TL'yi dahi çalmışlar. İki hırsızın ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyorum" diye konuştu.


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