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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
30.11.2018 - 00:28, Son Güncelleme:

Yardım için verilen kömürleri satmak isteyen Iraklı kadına soruşturma açıldı

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Yardım için verilen kömürleri satmak isteyen Iraklı kadına soruşturma açıldı

Bolu'da, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'ndan ücretsiz olarak verilen 70 torba kömürü, internet üzerinden torbası 12 TL'den satışa çıkaran Iraklı H.A. hakkında İl Göç İdaresi soruşturma başlattı. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma İl Müdürlüğü ekipleri de H.A.’nın evine giderek, 70 torba kömürü geri aldı.

Bolu’da yaşayan Iraklı H.A., Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı tarafından göçmenlere yapılan yardım çerçevesinde ücretsiz olarak verilen 70 torba kömür aldı. Ancak kadın, ikinci el alım satım yaplan bir internet sitesinde 'Para ile satılamaz' ibareli kömürleri, torbası 12 TL'den satışa çıkardı. Üzerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü logosu bulunan kömürlerin satıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Hemen harekete geçen Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, H.A.'nın Beşkavaklar Mahallesi'ndeki evine gitti. H.A.'ya yardım için verilen 70 torba kömür geri alındı.

Yardım için verilen kömürleri satmak isteyen Iraklı kadına soruşturma açıldı

Vakıf yetkililerinin bilgi vermesi üzerine İl Göç İdaresi de soruşturma başlattı.

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Bolu İl Müdürü Fazilet Çobanoğlu, durumdan haberdar olduktan sonra gerekeni yaptıklarını ifade ederek, "Durumu sabah saatlerinde haber aldık. Iraklı aileye, görünürde herhangi bir mal varlıkları olmadığı ve durumlarının kötü olduğunun tespit edilmesi üzerine kömür yardımı yapılmış. Evlerinin durumu da kötü halde olduğu için yardım yapıldı. Kömürlerin satışını öğrendiğimiz an ekiplerimiz ailenin evine giderek, kömürleri geri aldı. Bolu Göç İdaresi’nin soruşturması şu anda sürüyor" dedi.

 

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