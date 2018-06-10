Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yardım çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı! Önce polis, sonra itfaiye...

    Yardım çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı! Önce polis, sonra itfaiye...

    KAHRAMANMARAŞ (İHA)
    10.06.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Kahramanmaraş’ta boş evde kilitli tutulan genç kızın yardım çığlığına önce bina sakinleri sonra polis ekipleri yetişti.

    Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Trabzon Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın ilk ışıklarında bir genç kız, boş evin balkonuna çıkarak apartman sakinlerine kaçırıldığını söyleyerek polisi aramalarını istedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiyeden yardım istedi.

    Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polis ekipleriyle birlikte yangın merdiveni aracılıyla genç kızı evin balkonundan aşağı indirdi. Genç kız, ekip aracına alınarak 112 sağlık görevlileri tarafından muayene edildi. 18 yaşından küçük olan ve güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan genç kız, alınan sağlık raporunun ardından çocuk şube müdürlüğüne götürüldü. Tamamen eşyasız olan evde inceleme yapan polis ekipleri, bir sünger yatak üzerinde uyandığını öne süren genç kızı alıkoyan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

    Etiketler: KAHRAMANMARAŞ , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri