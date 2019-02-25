Yaralı makinist Kenan G. konuştu: ‘Tren neden Hat 2’deydi’

ANKARA’da 13 Aralık’ta YHT Konya treni ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden dokuz kişi arasında YHT’nin iki makinisti ve kılavuz lokomotifin bir makinisti de bulunuyordu. Kazadan yaralı kurtulan kılavuz lokomotifin ikinci makinisti Kenan G. ise sürdürülen soruşturma kapsamında müşteki şüpheli olarak ifade verdi. Kenan G., Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma çerçevesinde 15 Şubat’ta verdiği ifadesinde özetle şunları anlattı:

GÖREV 45 GÜNDE BİR GELİYORDU

“Ben TCDD Taşımacılık A.Ş personeli olarak makinist sıfatıyla görev yapıyorum. Olay günü kılavuz makinenin ikinci makinisti olarak görev yapıyordum. Birinci makinist olay sırasında vefat eden Kadir Ünal’dı. Ben sadece 68000 tipi lokomotiflerin eğitimini aldığım için kılavuz makine, banliyö trenleri, YHT dışındaki yolcu trenleri ve yük trenlerini kullanıyordum. Bu araçlarda da zaman zaman 1. makinist, zaman zaman 2. makinist olarak görevlendiriliyordum. Kılavuz makinenin makinistliği görevi tahmini 45 günde bir geliyordu.

HİÇ HAT 2’DEN ÇIKIŞ YAPMADIM

Bildiğim kadarıyla YHT makinistleri TCDD Taşımacılık A.Ş’den, bizden farklı bir birime bağlıydı. Bu nedenle kendileriyle direkt irtibatımız yoktu. Bize tebliğ edildiği kadarıyla YHT Ankara Gar’dan sevkler Hat 1’den, YHT Ankara Gar’a kabuller Hat 2’den yapılıyordu. Ben iki senedir kılavuz makine makinisti olarak görev yapıyorum. Bu süre boyunca Hat 1’den gidip, Hat 2’den gelerek seyir istikametimizde kontrolümüzü yaptık. İki sene boyunca Ankara YHT Gar’dan hiç Hat 2’den çıkış yapmadım. Görev yaptığım kılavuz makinede sabit telsiz ve seyyar GSMR cihazı vardı. Biz görüşmelerimizi trafik kontrolörü ile GSMR üzerinden yapıyorduk. Olay günü Ankara YHT Gar’dan hatırlamadığım saatte Polatlı yönünde hareket ettik. Daha önce Esenkent’e kadar Hat 1’den gidip hattı kontrol edip Hat 2’den geri dönüyorduk. Olay günü Eskişehir’den hareket eden kılavuz trenle ilgili sorun olması nedeniyle hattımız Polatlı’ya kadar uzadı. Polatlı’ya kadar Hat 1’den gidip Hat 2’den geri dönüyorduk.

‘YAVAŞ GELİN’ DENİLDİ

Eryaman istasyonunda trafik kontrolörü ile birinci makinist Kadir Ünal, görüşme yapıp yavaş gelmemiz gerektiğini öğrendi. Bu nedenle yavaş bir şekilde YHT Ankara Gar’a doğru seyir halindeydik. Bir anda çarpışma oldu. Çarpışmanın nasıl olduğunu, nerede olduğunu hatırlamıyorum. Biz kendi hattımız olan Hat 2 üzerinden geliyorduk. Yüksek hızlı trenin neden Hat 2’den geldiğine dair herhangi bir şey duymadım.”

BEN ŞİKÂYETÇİYİM

Makinist Kenan G. ifadesinde “9 Aralık 2018 günü itibarıyla yapılan değişiklik sonrası ilk kez olay günü kılavuz makineye makinist olarak görevlendirilmiştim” dedi ve şöyle devam etti: “Benim ve olay sırasında vefat eden 1. makinist arkadaşım Kadir Ünal’ın olayın meydana gelişinde kusuru yoktur. Biz her zamanki hattımızda yavaş bir şekilde seyir halindeydik. Suçlamayı kabul etmiyorum. Olay sırasında yaralanmam nedeniyle kim suçluysa ondan şikâyetçiyim.”

MAKİNİST HATTI BİLİR

Kenan G., “YHT’nin ve kılavuz makinenin gardan çıkışında hangi hata girdiğini fark edip edemeyeceği, seyir halindeyken Hat 1 - Hat 2 olduğunun fark edilip edilemeyeceği” sorusu üzerine “1. makinist hangi hata girdiğini ve seyir sırasında hangi hatta olduğunu fark edebilir. Karıştırması mümkün değildir. Gardan çıkış sırasında yavaş çıkış olduğu için hangi hatta girdiğini görmemesi mümkün değildir” dedi.