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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.04.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Yapmadıklarını bırakmadılar! İstanbul'da isyan ettiren görüntüler

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Yapmadıklarını bırakmadılar! İstanbul'da isyan ettiren görüntüler

İstanbul’da celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için trafiğe çıkan şehir magandaları, megakentin çeşitli ilçelerinde trafikte konvoy yaparak tabancalarla havaya ateş açtı. Şehirde adeta terör estiren magandalar, “drift” diye tabir edilen yanlama hareketinden abartı egzoz, patinaj çekme ve tek tekerlek üzerinde gitmesine kadar yapmadığını bırakmadı. Tabancalı şahıslardan birinin vatandaşa namluyu doğrultması ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yapılan asker uğurlamalarında istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde önceki gün toplanan bir grup genç, meşaleler yakarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra ortaya çıkan eli silahlı bir kaç maganda, onlarca binanın arasında defalarca havaya ateş açtı. Kimsenin canını bir an olsun umursamayan şahıslar, ardından araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıktı. Magandalar trafikte onlarca aracın arasında, “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaparken, bir motosikletli de tek tekerlek üzerinde giderek kendince şov yaptı. Ardından hareket halindeki aracın camından sarkan 2 genç, eline aldıkları tabancayla caddede yürüyen vatandaşlara rağmen havaya ateş açtı. Daha sonra silahı eline alan diğer gencin namlusunu refüjden geçen bir vatandaşa doğrultması dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Yapmadıklarını bırakmadılar İstanbulda isyan ettiren görüntüler

BİNALARIN ARASINDA ONLARCA MERMİ

Beykoz Paşabahçe Mahallesi’nde kaydedilen başka bir görüntüde de, müstakil evlerin olduğu bir sokakta asker eğlencesi düzenleyen gruptan 3 maganda, her 2 ellerine de aldığı tabancalarla onlarca mermiyi havaya sıktı. İnsanların canını bir an olsun düşünmeyen o magandaların yaşattığı korku dolu anlar kameralara yansıdı.

Kartal sahil yolundaki diğer bir görüntüde ise, yine konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, drift yaptıktan sonra sahilde araçlarını durdurarak çevreye maytap attı. Abartı egzoz kullanarak çevreyi oldukça rahatsız eden şahıslar, yine trafikte seyrederken havaya ateş açtı.
Yapmadıklarını bırakmadılar İstanbulda isyan ettiren görüntüler

YOL KAPATIP, HALAY ÇEKİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Ümraniye Esenevler Mahallesi’ndeki başka bir uğurlamada ise, asker arkadaşlarını uğurlamak için toplanan magandalar, trafiğe çıkıp onlarca aracın arasında patinaj çekti. Tozu dumana katan şahıslar, yine binaların arasında havaya ateş açmayı ihmal etmedi. Aynı magandalar, semtteki bir sokakta düzenlenen eğlencede müzik eşliğinde hem halay çekti hem de havaya ateş açtı. Trafikte terör üstüne terör estiren ve tozu dumana katan magandalar tüm bu yaptıklarını kaydedip marifetmiş gibi bir de sosyal medyada yayınladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, drift yaparak abartı egzoz kullanan, patinaj çeken ve tek tekerlek üzerinde giden o silahlı magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

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