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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA), İHA
18.01.2019 - 17:06, Son Güncelleme:

''Yapma'' dediler dinlemedi! İşte sonuç...

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''Yapma'' dediler dinlemedi! İşte sonuç...

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi'nde balık tutmak için falezlere inen amatör balıkçı Hakan Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Ağır yaralanan Bircan, hastanede tedaviye alındı.

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  • Uyarılara aldırmayan amatör balıkçı falezlerden düştü
  • Uyarılara aldırmayan amatör balıkçı falezlerden düştü
  • Uyarılara aldırmayan amatör balıkçı falezlerden düştü
  • Uyarılara aldırmayan amatör balıkçı falezlerden düştü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için falezlere gelen Hakan Bircan, kayalıklar arasından geçmek isterken dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Yapma dediler dinlemedi İşte sonuç...

Bu sırada olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp alanda bulunan Bircan’a, kayalıklar arasına koyulan merdiven yardımıyla ulaşıldı. Ağır yaralanan Bircan, ilk müdahalenin ardından sedyeye alınarak olay yerine çağrılan deniz polisine ait botla Kaleiçi Yat Limanı’na, oradan da ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Bircan’a ait sırt çantası ile oltası da ekipler tarafından kayalıklar üzerinden alındı. 

‘İNME ÇOK TEHLİKELİ’ DEDİM

Hakan Bircan’ın düştüğü sırada olaya şahit olan Mehmet Altuntaş isimli amatör balıkçı, "'Diğer kayanın ucuna gideceğim' dedi. 'İnme, çok tehlikeli, düşersin' dedim ama dinlemedi. Çıkmasıyla karnının üstüne düşmesi bir oldu" ifadelerini kaydetti. 

 

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