Yapay zeka merkezi milli çizgi film

Beyannamede dikkat çeken çalışmalar özetle şöyle oldu:

MİLLİ YENİLİK SİSTEMİ

‘Milli Yenilik Sistemi’ kurularak bilimsel ve teknolojik araştırmaların, yenilikler ve buna bağlı olarak verilecek patentler aracılığıyla üretime ve toplumsal faydaya dönüşmesi sağlanmalı, ayrıca sosyal inovasyona önem verilmek suretiyle bugünün sosyal, ekonomik ve siyasi meseleleri için çözüm yolları da üretilmelidir.

BİLİŞİM VADİSİ PROJESİ

Bilgi teknolojilerinde eğitilmiş insan gücü yetiştirilmesine önem verilmeli, ‘Bilişim Vadisi Projesi’ hayata geçirilerek, sektörde faaliyet gösteren firmalar için altyapısı hazır alanlar tahsis edilmelidir. Yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin yakalanabilmesi ve gelişmiş ülkeler arasında bu alanda yaşanan büyük rekabete dâhil olunabilmesi için ‘Yapay Zeka Çalışmaları Merkezi’ kurulmalıdır.

MİLLİ ÇİZGİ FİLM ENDÜSTRİSİ

Çocuklarımıza dini inanç, etnik köken ve felsefi düşüncelerine bakılmaksızın eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanmalı, toplumun bütün fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi esas olmalıdır. Türklüğün ve İslam’ın milli ve manevi değerlerini yaşayan ve yaşatan Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana, Hacı Bayram-ı Veli ve Yunus Emre gibi önder şahsiyetlerin hayatı ve felsefesi ortaöğretimde seçmeli ders olarak okutulmalıdır.

Çocukların bilgisayar oyunları vasıtasıyla yabancı kültür etkisinde kalmasının önlenmesi için ‘milli bilgisayar oyunları yazılım endüstrisi’ ve ‘milli çizgi film endüstrisi’ teşvik edilmelidir.”