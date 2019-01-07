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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eray GÖRGÜLÜ - ANKARA
07.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Yanlışı fark edecek sistem yoktu'

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
‘Yanlışı fark edecek sistem yoktu'

Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı hızlı tren faciasının yaşandığı gün hava muhalefeti nedeniyle görev yerine gidemediği için kazadan kurtulan makinist Ahmet Duran Demir ifade verdi. “Kazanın sebebi bana göre hızlı trenin yanlış hattan gitmesini fark edip engelleyecek otomasyon sisteminin Sincan çıkışına kadar olmamasıdır” diyen Demir’in savcılık ifadesi özetle şöyle:

TELLERİ AŞIP ULAŞTIM

“13 Aralık günü hareket saatinden bir saat önce, yani 05.30’da Ankara Tren Garı’nda olmam gerekiyordu. Ama hava muhalefetinden dolayı zaman kaybettim ve görev yerinde olamadım. Birlikte görev yaptığım ve kazada hayatını kaybeden Adem Yaşar’a durumu aktarmak için ulaşmaya çalıştım ancak telefonu kapalıydı. Kendi aracımla trenin güzergâhtaki durağı olan Eryaman İstasyonu’na gidip oradan binerim düşüncesi ile beklemeye başladım. Beni cep telefonumdan YHT Trafik Kontrol noktasında görev yapan Emin Ercan Erbey arayarak, görevli olduğum trenin Marşandiz civarında kaza yaptığının söylendiğini, böyle bir şey olup olmadığını sordu. Eryaman durağında treni beklediğimi, ilk hareket noktasına yetişemediğimi söyledim. Taksiye binerek olay yerine gittim. Tellerden atlayarak kazanın yaşandığı yere ulaştım. Burada tanıdığım makinistler, durakta bulunan görevliler, itfaiye ve 112 ekipleri kazaya müdahale ediyordu. Uzman kurtarma ekipleri vagonda bulunan yaralıları tahliye ettiler. Akşam saatlerine kadar orada bulundum.

BAŞKA TRENİ FARK EDEMEZ

Ankara’dan Sincan’a giden trenler için iki hat mevcuttur. Hat-1 Ankara’dan Sincan istikameti, Hat-2 ise Sincan’dan Ankara merkeze dönüş istikametidir. Bu kaide tren veya elektrik arızası gibi istisnai bir durum olmadığı sürece değişmez. Tren hareket etmeden önce, makasçı olarak görev yapan personele hareket memuru tarafından talimat verilir ve hareket edecek olan tren gideceği istikamete göre uygun olan hatta alınması için makaslar ayarlanır. Ankara Gar’dan Hat 1 ve Hat 2 herhangi bir hatta giren tren Esenkent durağına kadar sinyalizasyon sistemi olmadığı için girdiği hattan başka bir hatta geçiş yapamaz. Bahse konu kaza da, trenin gitmesi gereken yol olan Hat 1’de değil dönüş istikameti olan Hat 2’de olmasından dolayıdır. Makinist Esenkent durağına kadar sinyalizasyon sistemi olmadığı için aynı hattan gelen başka bir trenin olup olmadığını fark edemez, fark etse dahi treni başka bir hata alamaz. Yaşanan bu kazanın sebebi bana göre YHT’nin ilk hareket noktasından hareket etmeden önce Hat 1’den değil Hat 2’den gönderilmesidir ve bu yanlış hattan gitme durumunun fark edilip engellenecek herhangi bir otomasyon sisteminin Sincan çıkışına kadar olmamasından dolayıdır.”

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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