‘Yanlışı fark edecek sistem yoktu'
Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin de yaralandığı hızlı tren faciasının yaşandığı gün hava muhalefeti nedeniyle görev yerine gidemediği için kazadan kurtulan makinist Ahmet Duran Demir ifade verdi. “Kazanın sebebi bana göre hızlı trenin yanlış hattan gitmesini fark edip engelleyecek otomasyon sisteminin Sincan çıkışına kadar olmamasıdır” diyen Demir’in savcılık ifadesi özetle şöyle:
TELLERİ AŞIP ULAŞTIM
“13 Aralık günü hareket saatinden bir saat önce, yani 05.30’da Ankara Tren Garı’nda olmam gerekiyordu. Ama hava muhalefetinden dolayı zaman kaybettim ve görev yerinde olamadım. Birlikte görev yaptığım ve kazada hayatını kaybeden Adem Yaşar’a durumu aktarmak için ulaşmaya çalıştım ancak telefonu kapalıydı. Kendi aracımla trenin güzergâhtaki durağı olan Eryaman İstasyonu’na gidip oradan binerim düşüncesi ile beklemeye başladım. Beni cep telefonumdan YHT Trafik Kontrol noktasında görev yapan Emin Ercan Erbey arayarak, görevli olduğum trenin Marşandiz civarında kaza yaptığının söylendiğini, böyle bir şey olup olmadığını sordu. Eryaman durağında treni beklediğimi, ilk hareket noktasına yetişemediğimi söyledim. Taksiye binerek olay yerine gittim. Tellerden atlayarak kazanın yaşandığı yere ulaştım. Burada tanıdığım makinistler, durakta bulunan görevliler, itfaiye ve 112 ekipleri kazaya müdahale ediyordu. Uzman kurtarma ekipleri vagonda bulunan yaralıları tahliye ettiler. Akşam saatlerine kadar orada bulundum.
BAŞKA TRENİ FARK EDEMEZ
Ankara’dan Sincan’a giden trenler için iki hat mevcuttur. Hat-1 Ankara’dan Sincan istikameti, Hat-2 ise Sincan’dan Ankara merkeze dönüş istikametidir. Bu kaide tren veya elektrik arızası gibi istisnai bir durum olmadığı sürece değişmez. Tren hareket etmeden önce, makasçı olarak görev yapan personele hareket memuru tarafından talimat verilir ve hareket edecek olan tren gideceği istikamete göre uygun olan hatta alınması için makaslar ayarlanır. Ankara Gar’dan Hat 1 ve Hat 2 herhangi bir hatta giren tren Esenkent durağına kadar sinyalizasyon sistemi olmadığı için girdiği hattan başka bir hatta geçiş yapamaz. Bahse konu kaza da, trenin gitmesi gereken yol olan Hat 1’de değil dönüş istikameti olan Hat 2’de olmasından dolayıdır. Makinist Esenkent durağına kadar sinyalizasyon sistemi olmadığı için aynı hattan gelen başka bir trenin olup olmadığını fark edemez, fark etse dahi treni başka bir hata alamaz. Yaşanan bu kazanın sebebi bana göre YHT’nin ilk hareket noktasından hareket etmeden önce Hat 1’den değil Hat 2’den gönderilmesidir ve bu yanlış hattan gitme durumunun fark edilip engellenecek herhangi bir otomasyon sisteminin Sincan çıkışına kadar olmamasından dolayıdır.”
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