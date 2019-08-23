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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"Yanlış hiçbir şey yapmadık"

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"Yanlış hiçbir şey yapmadık"

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili, “Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak bunu yapmak zorundaydık” dedi.

Soylu, dün Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

MORAL DE MAMA DA O BELEDİYELERDEN

“Terörle beraber terörizm ile de mücadele etmek durumundayız. Pazartesi günü bu noktada bir adım atıldı. Üç belediye başkanı görevden alındı. Kanunların ve Anayasa’nın verdiği yetkiyi yerine getirmek için bunu kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor. Kimse kusura bakmasın biz saf değiliz. Çocuklarımıza dağda terörist kovalatırken teröristin buralardan destek almasına izin veremeyiz. Üstelik vatandaşın vergi ve parasıyla.

SEÇİLMİŞLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEMİYORLAR

Biri çıkıp ‘Benim PKK ile işim yok, terörün de PKK’nın da karşısındayım, bana iftira atılmıştır’ demedi. Savunanlar da ‘Bunların terör örgütü ile bağlantısı yoktur’ diyemiyor. Seçilmişlikten başka bir şey söyleyemiyorlar. Seçilmişlik elbette değerlidir. Ancak demokrasi bir ‘Truva atı’ değildir. Seçimler bir hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçimlere girerek aklanamazsınız.” 

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