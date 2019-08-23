"Yanlış hiçbir şey yapmadık"
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasıyla ilgili, “Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi veriyorsak bunu yapmak zorundaydık” dedi.
Soylu, dün Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:
MORAL DE MAMA DA O BELEDİYELERDEN
“Terörle beraber terörizm ile de mücadele etmek durumundayız. Pazartesi günü bu noktada bir adım atıldı. Üç belediye başkanı görevden alındı. Kanunların ve Anayasa’nın verdiği yetkiyi yerine getirmek için bunu kullandık. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak, bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor. Kimse kusura bakmasın biz saf değiliz. Çocuklarımıza dağda terörist kovalatırken teröristin buralardan destek almasına izin veremeyiz. Üstelik vatandaşın vergi ve parasıyla.
SEÇİLMİŞLİKTEN BAŞKA BİR ŞEY SÖYLEMİYORLAR
Biri çıkıp ‘Benim PKK ile işim yok, terörün de PKK’nın da karşısındayım, bana iftira atılmıştır’ demedi. Savunanlar da ‘Bunların terör örgütü ile bağlantısı yoktur’ diyemiyor. Seçilmişlikten başka bir şey söyleyemiyorlar. Seçilmişlik elbette değerlidir. Ancak demokrasi bir ‘Truva atı’ değildir. Seçimler bir hukuk mahkemesi değildir. Suçu işleyip seçimlere girerek aklanamazsınız.”
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