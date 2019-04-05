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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
05.04.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Yangınla hayalleri de kül oldu

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Yangınla hayalleri de kül oldu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuşdil ailesinin evi, elektrik kontağından çıkan yangında kül olurken, 4 ay sonra evlenecek olan Ayşe Kuşdil'in (29) çeyizi de yandı.

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  • Yangınla hayalleri de kül oldu
  • Yangınla hayalleri de kül oldu
  • Yangınla hayalleri de kül oldu
  • Yangınla hayalleri de kül oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dün, Gebze Mevlana Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde Ahmet Kuşdil’e ait evde, elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangında, 4 ay sonra evlenecek olan Ayşe Kuşdil'in çeyizi de kül oldu. Ayşe Kuşdil yangının mutfakta başladığını belirterek, "Gece yarısı sabaha karşı yatıyordum. Abimin yanıyor diye bağırmasıyla kalktık. Dumandan birbirimizi göremiyorduk. Baktım mutfak yanıyor. Kapıyı açarak dışarı çıkmaya başladık. Yangınla beraber çeyizimin tamamı da yandı. Yakında evleneceğim ama maalesef her şeyim gitti. Hayallerim de gitti. Yangın elektrik kontağından çıkmış. Her şeyimiz yandı. Çok kötü durumdayız, mahvolduk" dedi. 

Anne Fatma Kuşdil ise "Evimiz sabaha karşı yandı, her şeyimiz yandı. Çocuklarımla canımızı zor kurtardık. Kızımın da çeyizi vardı, onların hepsi yandı. Allah kimseye böyle bir durumu yaşatmasın. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Canımızı zor kurtardık, ama başka hiçbir şey kurtaramadık. Buzdolabı yandı, çamaşır makinesi yandı, tabak çanakların hepsi yandı. Hiçbir şeyi kurtaramadık" diye konuştu.

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