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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.07.2018 - 11:44, Son Güncelleme:

Yangından dehşet çıktı... Kan donduran itiraf

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Yangından dehşet çıktı... Kan donduran itiraf

Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı kardeşinin eşini fön makinesi kablosuyla boğarak, cesedini yaktığı iddia edilen Suriyeli Eymen Omar ile ona yardım ettiği öne sürülen eşinin yargılanmasına başlandı.

Bahçelievler'de aynı evde yaşadığı kardeşinin eşini fön makinesi kablosuyla boğarak, cesedini yaktığı iddia edilen Suriyeli Eymen Omar ile ona yardım ettiği öne sürülen eşinin yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Eymen Omar ile Emel Fersi ve maktulün eşi Emcet Omar katıldı.

Tercüman vasıtasıyla savunma yapan tutuklu sanık Eymen Omar, diğer tutuklu sanığın eşi, müşteki Emcet Omar’ın kardeşi, maktul Lina Ahmet'in ise kardeşinin eşi olduğunu söyledi.

Birlikte aynı evde yaşadıklarını ifade eden Omar, "Olay günü maktul ile evde yalnızdım. Eşim komşuya gitmişti, kardeşim de işteydi. Maktul ile
aramızda tartışma çıktı, maktul benim eşimin şerefi olmadığını söyledi, aramızda bağırışma oldu. Ayrıca benimle cinsel birliktelik yaşamak istediğini söyledi. Ben de bunu kaldıramadım. Odada bulunan saç kurutma makinesini aldım, kablosunu maktulün boğazına doladım. Daha önce de kendisini tokatla dövdüm, o zaman bayılmıştı. Bayılınca boğazına kabloyu dolayıp sıktım, daha sonra can çekiştiğini anladım. Bunun üzerine battaniyeye sardım. Daha sonra da battaniyeyi çakmakla tutuşturdum.” şeklinde konuştu.

Evde yanmaya başlayınca, kaçtığını anlatan sanık Omar, “Çıkarken de balkonun yandığını gördüm. Ben maktulü kendi odasında öldürdüm, orada da yakmıştım. Maktul ile eşimin arasında herhangi bir geçimsizlik yoktu. Ben boğduktan sonra maktulü yakmadan önce üzerinde bulunan yüzüğü ve kolyesini de almıştım." dedi.

Diğer tutuklu sanık Emel Fersi de savunmasında, maktul Lima ile arasında herhangi bir husumetin olmadığını, maktul ile eşinin arasında da herhangi bir ilişki bulunmadığını ifade ederek, "Olay olduğunda arkadaşımın yanındaydım. Eve geldiğimde yangın olduğunu gördüm. Evde bir gün önce maktul ile bulaşık yüzünden tartıştık. Başka bir kavga olmadı ve suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

Söz alan müşteki Emcet Omar da olay olduğunda işte olduğunu dile getirerek, "Eşim ile kardeşim arasında herhangi bir ilişki olduğuna dair şüphem olmadı. Eşime güveniyordum. Eşimi neden öldürdüğünü bilmiyorum. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı Oğuzhan Aşcı, maktulün tecavüze uğrarıp uğramadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, sanık Emel Fersi’nin üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimalinden tahliye edilmesini ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eymen Omar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık Emel Fersi'nin suç vasfının değişme ihtimaline binaen yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliyesine ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Bahçelievler'de 10 Ekim 2017'de evlerinde Lina Hamid ile Eymen Omar'ın arasında tartışma çıktığı, sanık Omar'ın, fön makinesi kablosuyla Hamid'i boğduğu, kolyesi ve yüzüğünü aldıktan sonra cesedini yaktığı belirtildi.
İddianamede, Eymen Omar hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, eşi Emel Fersi hakkında ise "suça yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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