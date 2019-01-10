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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ ANKARA, (DHA)
10.01.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Yangında yüzünü elyaf yastıkla kapattı, vücudunun yüzde 45'i yandı

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Yangında yüzünü elyaf yastıkla kapattı, vücudunun yüzde 45'i yandı

ANTALYA'da evlerinde çıkan yangında yastıkla yüzünü kapatarak alevlerden korunmak isteyen 2.5 yaşındaki Aras Ayık’ın yüzü başta olmak üzere vücudunun yüzde 45'i yandı.

3 çocuklu Ayık ailesinin evinde 4 Aralık 2018 tarihinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Anne ve babanın olmadığı evde alevleri gören komşular içeriye girerek 1 ve 4 yaşında olan çocukları kurtardı. Bu sırada korkarak odada saklanan Aras Ayık ise alevlerden korunmak için yüzünü elyaf yastıkla kapattı. Elyaf yastığın alev alması sonucu yüzü yanan Aras Ayık, çığlıklarının duyulması üzerine komşular tarafından alevler arasından çıkarıldı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 45'İ YANDI

Antalya'daki ilk müdahalesinden sonra Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aras Ayık’ın vücudunun yüzde 45’inin yandığı tespit edildi. Yangın sırasında oksijen yetersizliği nedeniyle beyninde ve solunum yollarında da sıkıntı yaşayan Aras Ayık, 4 ameliyat geçirdi. Doktorlar tedavisi süren, yüzü ve vücudu sargı beziyle sarılan Aras'ın iyileşmesi için çaba harcıyorlar.

'BEYİN VE DESTEK TEDAVİSİ SÜRÜYOR'

Çocuk Cerrahisi Bölümü'nde Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, Aras'ın oldukça kötü bir durumda hastaneye geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Aras oldukça kötü durumda geldi. Solunum yolu yanığı ve vücudunun yüzde 45’i yanmıştı. Bunlar ileri derecede yanıklardı. Erken dönemde mevcut destek tedavisini yaptık. Yanık alanlarını pansuman yaptık. Tekrar eden ameliyatlar gerekiyor. Ne yazık ki kapalı alan yanıkları solunum yollarında da yanıklar meydana gelmiş. Vücudu müsaade ettikçe bunları yapıyoruz. Yangın sırasında oksijensiz kalmış, onunla ilgili beyin ve destek tedavisi hala sürüyor."

EV KAZALARINA KARŞI UYARI

Doç. Dr. Müjdem Nur Azılı, ev kazalarının çocuklar üzerindeki ölümcül etkilerine değinerek ailelere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Azılı, "Yanık olayları, ev kazalarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Evimiz kendimizi en güvenli olarak düşündüğümüz yer. Sıcak su yanıkları en sık gelen vaka. Çocuklarımızı sıcak sudan koruyabilmemiz gerekiyor. Sıcak su ısıtıcılarının kordonundan çekip üstlerine kaynar su dökülebiliyor. Çocukların cilt altı çok ince olduğu için yanıklar daha derin ve risk oluşturuyor. Yanık yanında enfeksiyon riskini ortaya koyuyor. Ev kazalarını olabildiğince önlemek gerekiyor. Çocuğu çocuğa emanet etmemek gerekiyor. Onları kimseye emanet etmemek gerekiyor" dedi.

 

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