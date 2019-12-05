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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yunus Erman DOĞRUYOL/MİLAS (Muğla), (DHA)
05.12.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Yangında öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

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Yangında öldüğü sanılıyordu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, bir evde çıkan yangında cesedi bulunan Yüksel Semerci'nin cinayete kurban gittiği belirlendi. Ev sahibi Mesude B.'nin, çıkan tartışmada sevgilisi olan Semerci'yi Y.T. ile birlikte dövüp, tutuşturduğu yastıkla evi ateşe vererek öldürdüğü ileri sürüldü. Gözaltına alınan 2 şüpheliden Mesude B. tutuklandı, yangında yaralanan Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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  • Yangında öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gitmiş
  • Yangında öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gitmiş
  • Yangında öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gitmiş
  • Yangında öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gitmiş
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Firuzpaşa Mahallesi, Dutluharım Sokak'taki iki katlı bir binanın alt katında bulunan Mesude B.'ye ait evde, Pazartesi günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler tüm evi sararken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde misafir olarak bulunan H.S. ve Y.T.'yi yaralı olarak kurtarırken, Yüksel Semerci'nin ise cesedine ulaştı.

Yaralılar Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan H.S., ilk müdahalesinin ardından İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Alevler itfaiye ekipleri tarafından üst kata sıçramadan söndürüldü, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının ardından evin bahçesindeki sahipsiz kalan kediler, doğa aktivisti Meliha Tekin ve hayvanseverler tarafından kurtarıldı.

EVİ ATEŞE VERDİĞİ İDDİASI

Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada, yangının kundaklama sonucu çıktığına dair bulgulara ulaşıldı. Polis ekipleri, yaralı Y.T. ve H.S.'nin ifadelerine başvurdu.

H.S., olay günü birlikte Mesude B.'nin evinde alkol aldıklarını belirtip, "Gecenin ilerleyen saatlerinde Mesude B. ile erkek arkadaşı Yüksel Semerci arasında kavga çıktı. Mesude B., Y.T. ile Semerci'yi darp etti" dedi.

Mesude B.'nin tartıştığı erkek arkadaşı Semerci'yi Y.T. ile darp ettikten sonra, evdeki bir yastığı ateşe verip, yangın çıkardığı ileri sürüldü. Mesude B.'nin daha önce evinden çalınan 1500 liradan Semerci'yi sorumlu tuttuğu kavganın da bu nedenle çıktığı iddia edildi.

KIZ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mesude B. ve Y.T., polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mesude B. tutuklanırken, Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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