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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

Yangında öldüğü sanılıyordu... Gerçek ortaya çıktı!

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Yangında öldüğü sanılıyordu... Gerçek ortaya çıktı!

Kartal’da geçen hafta evinde çıkan yangında öldüğü sanılan Feride Genç’in, 10 bin lira için katledildiği belirlendi. Yakalanan zanlı tutuklandı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, İstanbul Kartal'da geçen hafta evinde çıkan yangında cesedi bulunan bir çocuk annesi Feride Genç'in, sattığı aracın parası için öldürülüp evinin kundaklandığı ortaya çıktı.

3 yıl önce eşini kaybeden Feride Genç (37), 4.5 yaşındaki oğluyla birlikte Petroliş Mahallesi Kamelya Sokak'taki bir apartmanın giriş katında yaşıyordu. Geçen pazartesi sabahı çocuğunu kreşe bırakan genç kadın, işe gitmeyip evine döndü.

Genç'in kaldığı dairede saat 13.45 sıralarında yangın çıktı. Eve giren itfaiye ekiplerinin yoğun duman arasında bulduğu kadının öldüğü anlaşıldı. Polis, toprağa verilen Feride Genç'in yangından kısa süre önce noterde bir işlem yaptığını belirledi. Soruşturmada Genç'in, 3 yıl önce kaybettiği eşine ait aracı 10 bin 750 TL liraya sattığı öğrenildi.

Kamera kayıtlarında, işlem sırasında kadının yanında bir kişi daha olduğu saptandı. Bu kişinin Muharrem K. olduğu anlaşıldı. Yangının ertesi günü gözaltına alınan şüphelinin yüzünde tırnak ve boğuşma izleri görüldü.

Sevk edildiği mahkemece tutuklanan Muharrem K.'nin olay günü Feride Genç ile eve gittiği ve para yüzünden tartıştıkları iddia edildi.

Genç kadını öldürdüğü evdeki paraları aldıktan sonra evi ateşe verip kaçtığı ileri sürülen Muharrem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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