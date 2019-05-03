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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.05.2019 - 01:19, Son Güncelleme:

Yangında mahsur kalan 2 aylık bebeği komşular kurtardı

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Yangında mahsur kalan 2 aylık bebeği komşular kurtardı

İstanbul Ümraniye Dumlupınar Mahallesi, Dumlupınar Caddesi’nde 3 katlı bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, mahsur kalan iki aylık bebek komşular tarafından kurtarıldı. 

Yangın, Ümraniye Dumlupınar Mahallesi Dumlupınar Caddesi’ndeki 3 katlı bir binanın 2’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye gören Suriyeli bir ailenin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yoğun dumanların çıktığını gören komşular, evin içerisine girerek, evdeki 2 aylık bebeği alarak kurtardı. 

Vatandaşlar daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelerek evin içerisine giren itfaiye ekipleri, mahsur kalan anne ve babayı kurtardı. Daha sonra ekipler, alevleri kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. 
Vatandaşlar tarafından kurtarılan ve sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğe ilk müdahale ambulansta yapıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Polis ekiplerinin bina çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldığı görülürken yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 
Dairede çıkan yangın esnasında apartmanda bulunan Erhan Kara, “Kardeşim uyuyorduk, bilmiyorduk. Ev yanıyor diye haber verdiler çıktık dışarıya ev yanıyor. Yangın sırasında üç kişi vardı, çocuğu aldık anne, baba kaldı içeride onları da sonra itfaiye geldi, kurtardı. Evde şu an kimse kalmadı sadece maddi hasar var” dedi. 

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