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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Esra AKSU/TÜRKELİ (Sinop) (DHA)
23.04.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Yangın faciasında 3 kişi ölmüştü! Yakınlarını arayıp 'Yanıyoruz, kurtarın' diye yardım istemiş

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Yangın faciasında 3 kişi ölmüştü! Yakınlarını arayıp 'Yanıyoruz, kurtarın' diye yardım istemiş

Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evlerinde çıkan yangında 4 yaşındaki oğlu ve eşinin anneannesi ile birlikte yaşamını yitiren Gülten Özkaya'nın (25), yakınlarını telefonla arayıp "Biz yanıyoruz, kurtarın" diyerek yardım istediği ortaya çıktı.

Yangın, dün saat 15.30 sıralarında Türkeli ilçesi Yazıcı köyünde Erdal Özkaya'ya ait altında ahır olan tek katlı ahşap evde çıktı. Evden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Türkeli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev tamamen yandı. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme yapan ekipler, Gülten Özkaya ile oğlu Ramazan ve eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (98) yanmış haldeki cansız bedenlerini buldu.

Sinop'ta ev yangını: Anne ve oğluyla birlikte 3 kişi hayatını kaybetti
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'BİZ YANIYORUZ, KURTARIN'

Ahırdaki 5 hayvanın da telef olduğu yangınla ilgili jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürerken, Gülten Özkaya'nın alevlerin sardığı evden çıkamayacaklarını anlayınca yakınlarını telefonla arayarak "Biz yanıyoruz, kurtarın" dediği ortaya çıktı.

Ancak yardım için koşan aile yakınları ve köylü, alevlere müdahale edemedi.

Yazıcı Köyü Muhtarı Cevdet Yıldız, "Bir arkadaş yangını görmüş. Telefonla arayarak, 'köyün üst tarafında ev yanıyor' dedi. Hemen itfaiyeyi aradım. Biz de koşarak gittik. Geldiğimizde evden duman ve alevler yükseliyordu. Eve yaklaşamadık. Müdahale etmek istedik ama edemedik. İtfaiye geldi. Allah kimseye böyle bir olay bir daha göstermesin. Evdeki gelin amcasını arayıp, 'Biz yanıyoruz, bizi kurtarın' demiş. Amcası da 'atla yavrum dışarı' demiş. O anda dumanlar basmış evi bir daha haber alınamamış. Her taraf 20 dakikada kül oldu. Yangın söndürme bir saat sürdü. İtfaiyeler geldi ama yetersiz kaldı. Yeterli suyu olsaydı kurtarma şansı belki olurdu" dedi.

Yangın faciasında 3 kişi ölmüştü Yakınlarını arayıp Yanıyoruz, kurtarın diye yardım istemiş
CAMİDEN ANONS YAPILDI

Yazıcı köyü camisi imamı Ahmet Ulaş da köy sakinlerinin yardım etmesi için cami hoparlörlerinden anons yaptığını belirterek, "Yangın sırasında muhtarın babası aradı, 'Hocam mahallede ev yanıyor, anons ver, yardım için' dedi. Anonsu verdim ve köylülerle beraber koşarak, geldik. Alevler evi tamamen sarmıştı. Ev ahşap olduğu için tamamen yanıyordu. Kimsenin müdahale etme şansı yoktu. İçeride yaşlı teyzemizin olduğundan emindik ama diğerlerinin evde olduğundan emin değildik. 'Yoklardır' diyerek teselli bulmaya çalıştık. Maalesef, yavrumuz ve annesinin cenazelerine ulaşıldı. Çok üzüldük" diye konuştu.

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