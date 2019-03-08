Yanarak can veren atlar için ceza yok
BÜYÜKADA’da, 9 atın öldüğü ahırdaki yangınla ilgili yürütülen soruşturma tamamlanırken savcılık, ahırın sahibi Ahmet Dalma hakkında, ‘Taksirle yangına neden olmak’ suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.
Soruşturmayı yürüten Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Anadolu Yakası İtfaiye Müdürlüğü Adalar Bölge Grup Amirliği’nce rapor hazırlandığı, rapora göre bu yangının, at ahırlarının bitişiğinde bulunan yaşam alanına gayri nizami olarak döşenen elektrik tesisatında meydana gelen kısa devrenin neden olduğu belirtildi. Yangına neden olan elektrik hattının da, yangının meydana geldiği ahırın sahibi olan Ahmet Dalma tarafından döşendiği bilgisine yer verilen iddianamede, diri diri yanan 9 atla ilgili ceza talep edilmedi.
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