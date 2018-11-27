Yalova'da villalarda arama
SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova’da ‘Ghozan’ kod isimli Suudi Arabistan vatandaşı Mohammed Ahmed A. Alfaozan’ın iki villasında 10 saat süren arama yapıldı.
Ekipler, her iki villada da olası özel bölümleri araştırdı ve bahçelerindeki 3 su kuyusundaki suyun tahliyesinin ardından merdivenle kuyulara inip iz aradı. 10 saat süren arama çalışmaları tamamlandıktan sonra ekipler ellerindeki poşetlerle araçlara binerek, bölgeden ayrıldı. Öte yandan villaların sahibi Alfaozan’ın, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yakın arkadaşı olduğu belirtildi. Arama çalışmaları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi: “Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. 01 ve 02 Ekim 2018’de plan dahilinde ülkemize gelerek Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Abahussain’in olaydan bir gün önce Samanlı Köyü, Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin Kaşıkçı’nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır.”
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