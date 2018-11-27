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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ayşegül USTA/ İSTANBUL
27.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Yalova'da villalarda arama

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Yalova'da villalarda arama

SUUDİ gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Yalova’da ‘Ghozan’ kod isimli Suudi Arabistan vatandaşı Mohammed Ahmed A. Alfaozan’ın iki villasında 10 saat süren arama yapıldı.

Ekipler, her iki villada da olası özel bölümleri araştırdı ve bahçelerindeki 3 su kuyusundaki suyun tahliyesinin ardından merdivenle kuyulara inip iz aradı. 10 saat süren arama çalışmaları tamamlandıktan sonra ekipler ellerindeki poşetlerle araçlara binerek, bölgeden ayrıldı. Öte yandan villaların sahibi Alfaozan’ın, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yakın arkadaşı olduğu belirtildi. Arama çalışmaları sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi: “Şüpheli ya da şüphelilerce daha önceden yapılan planlama doğrultusunda Cemal Kaşıkçı 2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’nda boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürülmüştür. 01 ve 02 Ekim 2018’de plan dahilinde ülkemize gelerek Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden Abahussain’in olaydan bir gün önce Samanlı Köyü, Yalova adresinde ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşı Alfaozan isimli şahısla iletişim kurduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu görüşmenin Kaşıkçı’nın cesedinin parçalara ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğu değerlendirilmektedir. Bu sebeple Cumhuriyet Başsavcılığımız nezaretinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından arama işlemleri yapılmaktadır.” 

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