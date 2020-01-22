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Fatih Emrah ERDOĞAN/İVRİNDİ (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 22.01.2020 - 09:28,Son Güncelleme:/

Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

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Yalnız yaşadığı evde çıkan yangında öldü

BALIKESİR’in İvrindi ilçesinde Mehmet Yalaza (96), yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

İvrindi ilçesine bağlı kırsal Gömeniç Mahallesi'nde Mehmet Yalaza’nın evinde gece yarısı yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören komşular, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede mahalleye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, evde yaptıkları incelemede Mehmet Yalaza’nın cesediyle karşılaştı. Yalaza'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından İvrindi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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