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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hayati ARIGAN/DHA
15.05.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Yalıdaki düğünde sevgilisine kafa atmıştı! Cezası belli oldu…

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Yalıdaki düğünde sevgilisine kafa atmıştı! Cezası belli oldu…

İSTANBUL'da Sait Halim Paşa yalısındaki yapılan düğünde kıskançlık krizine kapılarak stajyer avukat sevgilisine kafa atan, yüzünü ısıran işletmeci Yağızcan Y. hakkında mahkeme kararını açıkladı Mahkeme sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan beraatına karar verirken, eylemlerinin 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunu oluşturduğunu belirterek 1  yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Cezayı ertelemeyen mahkeme sanığın karar kesinleşinceye kadar yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin devamına da karar verdi. 

Stajyer avukat Selin C.(25) ile işletmeci sevgilisi Yağızcan Y.(29) bir arkadaşlarının düğünü için geçen  4 Ağustos'ta Ortaköy'deki Sait Halim Paşa yalısına gitmişti. Yağızcan Y. yanından ayrılan sevgilisine 'Sen neden benim yanımda değilsin' diyerek üzerine çullanıp yüzünü ısırıp, kafa atmıştı. Düğünden beraber ayrılan çiftten Selin C.'ye şiddet taksi de ve gittikleri arkadaşlarının evinde de sürmüştü. 

ŞİKAYETİNİ GERİ ALDI 

Selin C.'nin rapor alıp şikayetçi olması üzerine Yağızcan Y. tutuklanmış ve hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama suçlarından 12 buçuk yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.  Davaya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil olmuştu. Stajyer avukat Selin C. dava devam ederken şikayetini geri çektiğini belirtmiş, mahkeme sanığın yurt dışı yasağı tedbiri ile tahliye etmişti. 

KISKANÇLIK KRİZİ 

Düğünde kıskançlık krizine girdiğini belirten Yağızcan Y., "Ortam gürültülüydü. O yüzden yakın planda yüksek sesle konuşuyorduk. Bir an kendime engel olamadım. Yüzünü ısırdım daha sonra kendisinden özür diledim.  Alkollüydüm, boğazını sıktığımı hatırlamıyorum" demişti. 

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMASIN 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Hatice Boz duruşmadan önce mahkemeye verdiği dilekçede sanığın eylemlerini zincirleme gerçekleştirdiğini, tehdit ve baskı uyguladığını belirterek cezanın üst sınırdan verilmesini talep etti. Şiddet suçlarında iyi hal indirimi uygulanmamasının adalete ve devlete güvenini sarsmaması açısından önemli olduğunu belirten bakanlık avukatı sanığa iyi hal indirimi uygulanmamasını istedi. 

NEFRET VE NEDEN YOK 

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada sanık avukatı Yağızcan Y.'nin öldürmeyi gerektirecek bir hareketi ve nedeni bulunmadığını, geceyi birlikte geçiren çiftin mağdura karşı öldürme duygusunu ortaya çıkartacak bir nefreti de bulunmadığını belirtti. Kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonunda Selin C.'nin kendisini odaya kitlediğini, hürriyeti yoksun kılma suçunun  oluşmadığını belirten sanık avukatı, "Sadece basit yaralama söz konusudur. Selin C. de şikayetinden vazgeçmiştir. Sanığın beraatını istiyoruz" dedi. 

1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI 

Kararını açıklayan mahkeme sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan beraatına karar verdi. Mahkeme sanığın Selin C.'ye karşı karşı kasten yaralama suçunun konusu olarak vurma, yatağa yatırıp zorla tutmak ve odadan çıkmaya izin vermemek eylemlerinin bir bütün haliyle kişiyi hürriyetinden cebir kullanarak yoksun kılma suçunu oluşturduğunu belirtti.  Kasten yaralama suçundan ceza vermeyen mahkeme Yağızcan Y.'ye kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl verdiği hapis cezasını, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı bir yıl 8 ay hapse indirdi. Mahkeme karar kesinleşinceye kadar da sanığın yurt dışı çıkış yasağı tedbirinin devamına karar verdi. 

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