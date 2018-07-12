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    Yalancı Kuşpalazı nedir? Krup hastalığı belirtileri nelerdir?

    Hürriyet Haber
    12.07.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Yalancı Kuşpalazı ya da diğer bir adıyla Krup hastalığı, belirtileri ile kolayca anlaşılabilen hastalıktır. Yalancı kuşpalazı, öksürük ve ateş gibi nedenlerle yaşam kalitesini düşürebilmektedir. Peki, Krup hastalığının belirtileri nelerdir? İşte, Yalancı Kuşpalazı hakkında detaylı bilgiler

    Krup olarak adlandırılan bu hastalık halk arasında yalancı kuşpalazı olarak da bilinir. Ses tellerinin ve bu bölgeye komşu nefes borusu bölgelerinin iltihaplanması ve şişmesi durumudur. Bu hastalık her yaşta görülebilmekle birlikte, sıklıkla 6 yaştan küçük çocuklarda görülür. Böyle bir tıkanma, zorlu nefes almaya ve bu hastalığın en tipik özelliği olan havlama sesine benzer öksürüğe neden olur.

    Şikayetleri: Havlar tarzı öksürük, ateş, ses kısıklığı

    Bulguları: Ateş(bazen) , Havlar tarzı öksürük, ateş, ses kısıklığı

    Tanısı için neler yapılmalıdır: Hekim muayenesinde viral veya bakteriyel etkenlerine yönelik kan tahlili, Akciğer filmi ve kültür istemi yapar.

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır : Bakteriyel enfeksiyon sonucu gelişti ise doktorunuz antibiyotik verir. Ancak çoğu vakada etken virüsler olduğu için antibiyotik tedavisi sıklıkla gereksizdir. Bunun dışında öksürük fazla ise buhar tedavisi verilebilir. Ayrıca öksürük atağı sırasında çocuk sakinleştirilmelidir. Çünkü  gerginlik solunum sıkıntısını artırır.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Aktif dönemde çocuğun okul ya da kreşe gidişi kısıtlanmalıdır. Ataklar sırasında bol bol dinlendirilmelidir.

    Etiketler: krup hastalığı nedir , krup ne demek
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