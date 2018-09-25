Yakup Yavru kimdir?
Yakup Yavru, (d. 1 Mart 1952; Yavru, Amasya), Türk oyuncu. Öğretmen Okulu bitiren Yakup Yavru, vazifesi gereği birçok şehirde görev yapmıştır. Öğrencilik yıllarında da tiyatro ile ilgilenmiş olan Yavru, sinema ve televizyon dünyasına başarılı projeleri ile adım atmıştır.
Öğretmenlik yaptığı dönemde tiyatro ile de ilgilenmeye başlayan Yakup Yavru, “Bana Sevgiyi Anlat” isimli dizi ile oyunculuk kariyerine başladı. “Böyle Mi Olacaktı?”, “İkinci Bahar”, “Marziye”, “Unutabilsem”, “En Son Babalar Duyar”, “Kınalı Kar”, “Mihriban”, “Geniş Aile”, “Papatyam” gibi televizyon yapımlarında yer alan Yavru birçok reklam filminde de yer aldı.
Yakup Yavru ayrıca; “Babam ve Oğlum”, “Kutsal Damacana”, “Recep İvedik”, “Destere”. “Ceberrut”, “Baş Belası”, “Benzersiz”, “Aşka Geldik”, “Kiraz Mevsimi” gibi filmlerde de rol aldı.
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