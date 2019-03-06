Yakınları öldü sandı, uyuyakaldığı ortaya çıktı
Adıyaman'da ikamet eden Mehmet Bellibaş'tan haber alamayan yakınları, öldüğünü sanıp polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Bellibaş, itfaiye ekipleri daireye merdivenle gireceği sırada uyanarak kapıyı yakınlarına açtı...
Fatih Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Bellibaş'tan dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak merdivenle 3. kattaki daireye gireceği sırada, içeride bulunan Mehmet Bellibaş, uyanarak, zili çalan yakınlarına kapıyı açtı.
Mehmet Bellibaş, ekipleri görünce şaşkınlık yaşadı.
Bellibaş'ın amcası Ahmet Bellibaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek öldüğünü sandıklarını söyledi.
Ahmet Bellibaş, "Öldü diye çok korktuk. Zili çaldık ama cevap veren olmadı. Çok şükür, bir sıkıntı yokmuş." dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle