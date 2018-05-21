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    Yakalanacağını anlayınca kendini bıçaklamıştı! 20 yıl ceza aldı

    AA
    21.05.2018 - 15:43 | Son Güncelleme:

    Adana'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanığa, 20 yıl hapis cezası verildi.

    Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık D.A, ile müştekiler katıldı.  Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

    Daha önceki savunmalarında suçlamaları kabul etmeyip, iftiraya uğradığını iddia eden sanık D.A. ise son savunmasında, "Mahkemenin vereceği karara saygılıyım." dedi.

    Mahkeme heyeti, sanık şoför D.A'ya "cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından 24 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezası, duruşmadaki iyi hali dikkate alınarak 20 yıla indirildi.

    OLAY

    Adana'da ekmek dağıtıcısı olarak çalışan şoför D.A, 30 Temmuz 2017'de 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınacağını anlayınca kendisini bıçakla karnından yaralamıştı. D.A, hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

    Etiketler: cinsel istismar , çocuğa cinsel istismar , gündem
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