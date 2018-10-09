Yağmur'un anne-babasına eğitim şart
İcra memurlarınca zorla babası Metin Ç.’den alınarak annesi Züleyha Ç.’ye verilen, daha sonra ise geçici velayeti tedbiren babasına verilen Yağmur Ç. ile ilgili yeni gelişme...
Bakırköy 2’nci Aile Mahkemesi’nin isteği üzerine bir sosyal hizmet uzmanı ve bir psikolog eşliğinde Züleyha Ç., Metin Ç. ve Yağmur ile yapılan görüşmeler sonucunda rapor hazırlandı. Adli uzmanlar hazırladıkları raporda çocuğa karşı doğru davranış biçimlerini sergileyemeyen anne ve babaya eğitim verilmesini, 6 ay sonra kesin velayet için karar verilmesi istedi.
‘HER ŞEYİN FARKINDA’
Mahkeme dosyasına giren raporda şöyle denildi: “Metin Ç. ile Züleyha Ç. anne-baba olarak kızını sevmelerine karşın çocuğu yönlendirmede problem yaşıyorlar. Üzerinde kontrol sağlayamıyorlar. Küçük Yağmur’un davranış problemlerinde sürekli birbirlerini suçlayıp çocuk üzerindeki olumsuz etkilerini görmezden geldikleri için davranış problemlerinin aRtmasına neden oluyorlar. Anne ve baba velayet kaygısı içerisinde çocuğa karşı birbirlerini kötülüyor ya da bu mesajı veriyorlar. Çocuğun mutsuz olmasından da korktukları için ona belli davranış kalıpları içerisinde davranmak yerine ne isterse yapmaları olumsuz sonuçlara yol açıyor. Çocuk bu durumun farkında ve kullanıyor.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle