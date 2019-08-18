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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ - Burcu PURTUL UÇAR - İSTANBUL
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yağmurla gelen

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Yağmurla gelen

1 evsiz öldü, yüzlerce ev ve işyerini su bastı altgeçitler su altında kaldı, yollar çöktü.

İSTANBUL’da dün şiddetli yağmur özellikle Fatih ilçesinde hayatı felç etti. Diğer ilçelere göre 3 kat fazla yağış alan Fatih’te metrekareye 114 kilogram yağmur düştü. Unkapanı altgeçidinde ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında bir erkek cesedi bulundu. Eminönü ve Karaköy’de altgeçitlerdeki işyerlerini su bastı. Milyonlarca liralık giyecekler, elektronik eşya ve oyuncak sel sularında yüzdü. Eminönü yeraltı geçidinde geçen seneki yoğun yağışta da aynı mağduriyeti yaşadıklarını söyleyen esnaf, yaklaşık 1 metreye ulaşan suda mallarını tahliye etmeye çalışırken zor anlar yaşadı.

Yağmurla gelen

‘YEMEĞE GELSEYDİ HAYATTA OLACAKTI’

Beyazıt’tan gelen yağmur suyu Sultanhamam, Mahmutpaşa, Mercan ve Tahtakale’deki sokaklardan Eminönü’ne doğru aktı. Esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı. Yağmur suları Kapalıçarşı’ya da girerek esnafa zor anlar yaşattı. Unkapanı’ndaki altgeçidi de su bastı. Yağmur sularına gömülen araçlar geçitte mahsur kaldı. Altgeçitteki sel sularının tahliyesi sırasında belediye ekipleri bir erkek cesedi buldu. Ölen kişiyi tanıyan Gökhan isimli başka bir evsiz şunları söyledi: “Yıllardır sokakta yaşayan bir arkadaştı. Sürekli içerdi. Adını bilmeyiz. Ama ona ‘Sessiz’ derdik biz. Konuşmazdı çok. Konuşsa da anlaşılmıyordu zaten. Öğlen yatıyordu burada. Eyüp Sultan’a yemeğe çağırdım. Gelmedi. Gelseydi hayatta olacaktı şimdi.”

Yağmurla gelen

TRAMVAY SEFERLERİ YAPILAMADI

Bölgede tramvay yolları da su altında kalınca seferler yapılamadı. Sirkeci ve Eminönü’nde yolun suyla dolması sebebiyle trafik durdu. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi’nde birçok ev ve işyerini su bastı. Eşyası kullanılamaz hale gelen vatandaşlar evlerindeki suyu tahliye etti. Metrekareye 114 kilogram yağış alan Fatih’in ardından en kuvvetli yağış Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinde görüldü. Bu ilçelere de ortalama 30-40 kilogram yağış düştü. Yağış Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Esenyurt, Beykoz, Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe’de de etkili oldu. Aksaray, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Saraçhane, Kumkapı ve Eminönü altgeçitlerini su bastı. Kabataş tramvay yolu, Eminönü meydanı, D-100 Kazlıçeşme mevkisi, Çengelköy sahil yolu, Üsküdar Meydan ve sahil yolu ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önündü su taşkınları yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise akşam saatlerinde Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “İstanbul mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı ve uzun yıllardır olduğu gibi bugün de bazı ilçeler ciddi sorunlar yaşadı. Ekiplerimiz seferberlik halinde çalışıyor, mağdur vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yaşamını yitiren hemşehrime de Allah’tan rahmet diliyorum.”

Yağmurla gelen

‘ÇATI İYİ BİR TEST GEÇİRMİŞ OLDU’

ÖZELLİKLE Fatih ilçesini etkisi altına alan yağışın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ile birlikte ilçedeki tarihi noktalarda incelemelerde bulundu. Tarihi Kapalıçarşı’yı da gezen Bakan Ersoy, Kapalıçarşı’nın çatısına çıkarak açıklama yaptı. Ersoy şöyle konuştu: “Kapalıçarşı çok önemli kültür varlığımız. Açıkçası biraz da şanslı atlattık, bunu geçen sene yapılan çalışmalara borçluyuz. Valilik tarafından finanse edilmiş, yapılmış olan bir çatı çalışması var. Bugün iyi de bir test geçirmiş oldu, çatıdan herhangi bir sızma olmadı. Çatıda başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon giderlerinin bu iklim şartlarına, yağmur oranlarına göre uygun olmaması sebebiyle taşıyamıyor. Taşıyamayınca giderlerden tekrar tıkıyor ve tekrar çatıdan gördüğünüz açık camlardan içeriye sızma oluyor. Birkaç noktada sızma olmuş, çatı başarıyla aktardığı için. Bu ikinci kalan kısmı için, giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun biçimde aktarması için altyapıyla ilgili çalışmaları yapıp, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız” dedi. (İHA)

ÇENGELKÖY’DE YOL ÇÖKTÜ

Yoğun yağış nedeniyle O-1 Karayolu Kozyatağı, Göztepe ve Ünalan istikametinde trafik durma noktasına geldi. Birçok araç E-5 üzerinde mahsur kaldı. Göztepe’de yoğun yağış nedeniyle dere taştı. Karayolu suyla doldu. Ünalan’dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu ise yoğun yağış nedeniyle kapandı. Bir araç yolda mahsur kaldı. Kurtarma aracı ve içerisindekiler kurtarıldı.
Çengelköy Bosna Bulvarı’nda bulunan Göktürk Sokak’ta toprak kayması meydana geldi. Yol tamamen çöktü. Kanalizasyon boruları yüzeye çıktı. Sokakta birçok evi de su bastı.

Üsküdar’da sahilde oluşan su birikintisi adeta denizle karayı birleştirdi. Vatandaşlar göle dönen Üsküdar Meydanı’nda paçalarını sıvayıp suları geçti. Çatalca’da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

Yağmurla gelen

VATANDAŞ ÖNLEMİ

İstanbul’da dün öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Vatandaşlar ani bastıran şiddetli yağmurdan korunmaya çalıştı. Başına poşet geçirerek korunmaya çalışan da vardı, tentelerin altına sığınanlar da...

DENİZ ULAŞIMI AKSADI

ŞİDDETLİ yağış Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferleri durdurdu. Sağanak yağmur nedeniyle İstanbul’da Şehir Hatları, İDO ve BUDO seferleri iptal edildi. Boğaz, gemi trafiğine kapatıldı.

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