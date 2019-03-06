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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
06.03.2019 - 15:10, Son Güncelleme:

Yağmur bebeğin hikayesi yürek burktu... Bulunduğunda güçlükle nefes alıyordu

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Kilis'te 3 gün önce parkta terk edilmiş olarak bulunan ve sağlık sorunları bulunan "Yağmur" adı verilen bebek, doktor ve hemşirelerin çabalarıyla yaşama tutundu.

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  • Yağmur bebeğin hikayesi yürek burktu
  • Yağmur bebeğin hikayesi yürek burktu
  • Yağmur bebeğin hikayesi yürek burktu
  • Yağmur bebeğin hikayesi yürek burktu
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Alınan bilgiye göre, İslambey Parkı'ndaki trafo önünde bebek kundağı gören bir vatandaş, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, nefes almakta zorlanan bebekle karşılaştı.

Polisler tarafından kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bebeğe "Yağmur" adı verildi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Fatma Saltık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebeğin ciddi bir tedavi sürecinin ardından hayati tehlikeyi atlattığını ve hızla iyileşmeye başladığını söyledi.

Yağışlı bir havada bulunduğu için acil serviste bebeğe "Yağmur" isminin verildiğini vurgulayan Saltık, göbek bağının iple ve steril olmayan bir ortamda kesilmesi nedeniyle Yağmur'un evde doğduğunu düşündüklerini anlattı.

Saltık, bebeğin yaklaşık 7-10 günlük olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Göbeği ciddi anlamda enfeksiyon kapmıştı. Soğuğa maruz kalmasından dolayı da hipotermi bulguları mevcuttu. Fiziki muayenesinde çok donuk, refleksleri ve beslenmesi azalmıştı. Çok aç ama beslenme eforu sarf edemeyecek kadar yorgun bir bebekti. Damar yolunu açıp, ısıtıp ilk müdahalesini yaptık. Göbeğini temizledikten sonra yıkayıp, yağladık ardından nöbetçi yenidoğan hemşireleri tarafından beslemesi yapıldı."

Uygulanan tedavinin ardından bebeğin birkaç gün içerisinde kilo almayı başardığını vurgulayan Saltık, "Geldiğinde 3 kilo 100 gramdı, şu anki 3 kilosu 300 gram. Geldiğine oranla daha parlak bir cilt yapısına kavuştu. Hareketleri, refleksleri ve emmesi normale döndü." diye konuştu.

Saltık, bebeğin bez, mama, kıyafet gibi ihtiyaçlarının da acil servis ekiplerince karşılandığını kaydetti.

Acil servis doktorlarından Sümeyra Yılmaz Torun da bebeğin yağmurda ıslanmış, üşümüş ve aç olarak hastaneye getirildiğini belirtti.

Bebek için mama, kıyafet ve biberon temin ettiklerini ve beslenmesini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Torun, Yağmur'un terk edilmiş olmasından büyük üzüntü duyduğunu aktardı.

Torun, sabah mesaiye gelir gelmez bebeğin sağlığıyla ilgili sürekli bilgi aldığını ve her türlü desteği vermeye çalıştığını söyledi.

Hemşire Yasemin Karakuş da bazı bebeklerin şanssız doğduğunu Yağmur'un da onlardan sadece biri olduğunu belirtti.

En büyük temennisinin, bebeğin bundan sonraki hayatında bu tür olumsuzluklarla karşılaşmaması olduğuna işaret eden Karakuş, "Bu şekilde burada baktığımız üçüncü bebeğimiz. Çok üzücü bir durum. Bir anne olarak bütün çocukların gülmesini, eğlenmesini ve hiçbir şeyden mahrum kalmamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Kaçarlar ise bebeğin ailesinin bulunması için başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirterek, aileye ulaşılamaması durumunda bebeğin kurumları tarafından koruma altına alınacağını söyledi. 

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