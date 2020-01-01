Yağmur Aşık’a 2 yıl hapis cezası

İddianamede Aşık’ın 6.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davanın karar duruşması görüldü. Kararını açıklayan mahkeme müşteki sanık Dilara Tezel, Berkay Güven ve Tezel’in sevgilisi Faruk Yılmaz’ın basit yaralama ve tehdit suçlarından beraatına karar verdi. Yağmur Aşık ise yine veteriner Tezel ile o sırada klinikte bulunan veteriner Güven ve Yılmaz’a karşı basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından ceza aldı. Mahkeme Yağmur Aşık’ın tehdit suçundan 8 ay 22 gün, basit yaralama suçundan 8 ay ve hakaret suçundan 7 ay 8 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Yağmur Aşık toplamda 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.