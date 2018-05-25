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    Yağ şişelerinde ele geçirildi! Değeri 950 bin lira

    Hürriyet Haber
    25.05.2018 - 18:59 | Son Güncelleme:

    İstanbul Maltepe'de bir eve yapılan operasyonda, piyasa değeri 950 bin olan elektronik sigarada kullanılan likit ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde iki katlı bir evde elektronik sigaralarda kullanılan likit üretimi ve satışı yapıldığını belirledi. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 950 bin lira olan 8 bin elektronik sigara likidi, 7 bin 500 şişe elektronik sigara likit aroması, yağ şişelerinde bulunan 750 litre gliserin, 200 litre kimyasal madde ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Etiketler: SIGARA , Operasyon , gündem
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