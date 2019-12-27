MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriWikipedia 2,5 yıl sonra açılıyor! Gerekçeli kararı bekleniyor…
GeriGündem Wikipedia 2,5 yıl sonra açılıyor! Gerekçeli kararı bekleniyor…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 27.12.2019 - 11:36,Son Güncelleme:/

Wikipedia 2,5 yıl sonra açılıyor! Gerekçeli kararı bekleniyor…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Wikipedia 2,5 yıl sonra açılıyor! Gerekçeli kararı bekleniyor…

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası BTK'nın siteyi açacağı belirtiliyor. BTK, erişim engelini kaldırmak için AYM'nin gerekçeli kararını bekliyor.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Wikipedia'nın erişimin engellenmesini hak ihlali saymasının ardından internet sitesi açılıyor.

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) siteyi açacağı belirtiliyor.

BTK, erişim engelini kaldırmak için AYM'nin gerekçeli kararını bekliyor.

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, 29 Nisan 2017'den beri erişime kapalı bulunuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle