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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.07.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Washington Post'a protesto mektubu

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Washington Post'a protesto mektubu

Terör örgütü PKK'nın elebaşılarından Cemil Bayık'ın yazısını yayımlayan Amerikan Washington Post gazetesine, 320 yayın kuruluşu tarafından protesto mektubu gönderileceği bildirildi.

Anadolu Yayıncılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Amerikan Washington Post gazetesinin, PKK elebaşlarından Cemil Bayık'ın yazısına yer vermesi sert bir dille eleştirildi.

Batı medyasının zaman zaman Türkiye aleyhtarı yazılara yer vermesinin, Anadolu medyası tarafından tepkiyle karşılandığı vurgulanan açıklamada, "Washington Post gazetesinin bugünkü nüshasında terör örgütü mensubu bir kişinin yazısını yayımlaması, büyük bir skandaldır. 320 yerel medya kuruluşu Washington Post'a tepki mektubu gönderecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD ve AB'nin terör örgütleri listesinde olan ve başına ödül konulan bir teröriste sayfalarını açan Washington Post'un, açıkça terör propagandası yaptığı da belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bunun basın ve ifade özgürlüğü ile izah edilmesi mümkün değildir. 320 yerel medya kuruluşu, Washington Post'a teröre yardım ve yataklık nedeniyle tepki mektubu gönderecektir. Bizler terörün her türüne ve onun destekçilerine karşı tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz.

Bu skandal yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir. Bunu, 320 yerel medya kuruluşu adına kınadığımızı belirtirken, tüm uluslararası toplumu teröre karşı ortak tavır almaya davet ediyoruz." 

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