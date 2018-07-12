Vücudumuzdaki benler neden olur? Benler nasıl yok edilir?

Benlerin genellikle zararsız lekelenmeler olduğunu söyleyen uzmanlar, benlerin bazı durumlarda ise sağlık problemlerinin işareti olabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle benler kontrol altında tutulmalı sayıca bir artış gözlendiği zaman ise vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında vücudumuzdaki benler hakkında detaylar...

Tanımı: Ben, halk arasında ciltte leke, nişan olarak da bilinir. Benler cilde renk veren hücrelerin cilt altında normalden farklı şekilde yerleşmesi ile oluşmaktadır. Ben oluşumuna neden olan en önemli faktör ailesel geçiştir. Açık tenli ve mavi-yeşil gözlü olanlar, sarı-kızıl saçlı olanlar, çillenme eğilimi olan kişiler, güneşte kolay yanabilen cilt tiplerinde benler daha fazla görülmektedir.

Şikayetleri: genelde kozmetik nedenlere sebep olur

Bulguları: Ciltte kahverengi renk değişimi dışında pek bulgu vermez

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Ciltte görülen her leke ben değildir. Ciltteki lekelerin gerçekten ben olup olmadığı dermatoloji muayenesi ile belirlenebilir. Gerçekten ben olanların kansere dönüşme riski olan ben olup olmadığı ayırt edilmelidir. Bu ayrım için özel bir muayene metodu olan dermoskopiden yararlanılır. Bu yöntemle benler belirli büyütme sistemleri ile fotoğraflanır, kanser riskini belirlemek için puanlama sistemi uygulanır ve tüm bilgiler hasta dosyasında depolanır.

Benin risk durumuna göre 6-12 ayda bir aynı işlem tekrarlanır. Bu muayeneden sonra yüksek riskli olan benlerin alınması gerekebilir.

Ciltteki benlerle ilgili en önemli nokta kanser mi veya kanserleşme riski var mı sorusudur.

Benlerin yapısında bazı değişiklikler kanser şüphesi uyandırmalıdır. Bu değişiklikler şöyle sıralanabilir:

Renk yapısında değişiklik: açık renkli bir bende koyulaşma, kırmızı-siyah renk değişikliği olması

Benin boyutunda büyüme, kenarlarının düzensizliği

Benin üzerinde kaşıma

Benlerin üzerine kanamaların görülmesi, yaraların açılması

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Kanserleşme riski olan ben alınmalıdır ve alınan biyopsi örneğinin patolojik incelemesi yapılmalıdır. Ayrıca görsel olarak problem varsa da bu benler alınabilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Güneş benlerin artmasına neden olan başka bir faktördür. Özellikle uzun suren güneş banyoları, solarium alışkanlıkları, güneş yanıkları benlerin artmasına, büyümesine neden olabilir.