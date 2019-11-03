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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.11.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Vodafone maraton koşusu saat kaçta bitecek? Yollar saat kaçta açılacak?

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Vodafone maraton koşusu saat kaçta bitecek? Yollar saat kaçta açılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu bugün başladı. Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayan halk koşusunda vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak. Vodafone maraton koşusu saat kaçta bitecek? Yollar saat kaçta açılacak?

"İstanbul senin, durma koş" sloganıyla koşulan maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan start aldı, Avrupa Yakası'nda son bulacak. 

Organizasyonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi. 

140 bine yakın kişi koşuyor

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katıldı.

Organizasyonda 42,195 kilometrelik çipli koşuda yaklaşık 4 bin, 15 kilometrelik koşuda ise yaklaşık 33 bin sporcu koşuyor. 8 kilometrelik halk koşusuna ise 100 bin civarında vatandaş katılım gösterdi.

Yollar saat kaçta açılacak?

Vodafone 41. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. 

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil tüm parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, bugün saat 03.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Metrobüs seferleri ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak.

Maraton katılımcıları, göğüs numaralarını göstererek İETT otobüsleri, raylı sistem, vapur ve deniz otobüslerinden ücretsiz faydalandı. 

Ödüller

Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 306 bin dolar ödül dağıtılacak.

Maraton genel klasmanında erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 264 bin lira para ödülü belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 50 bin, 35 bin, 20 bin, 15 bin ve 12 bin lira ödül elde edecek. Ayrıca maratonda tekerlekli sandalye tasnifi için toplam 75 bin lira ödül dağıtılacak.

 

 

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