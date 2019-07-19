Viyadük nedir?
Viyadük, yolları birbirine bağlayan yapılardan birdir. Fransızca viaduc kelimesinden gelen viyadük, yolu yürüten, yolu taşıyıp götüren gibi anlamlara gelmektedir. Ulaşım projelerinde sıklıkla adı geçen ve genellikle zorlu coğrafyalarda karşımıza çıkan viyadüklerin tarihi 19. yüzyıla dayanıyor.
Köprüyol, yüksek iki nokta arasında kalan alanı, genellikle bir nehrin ayırdığı vadiyi köprü ile birleştiren yapıdır. Yolun dolambaçlı olmasını engeller, trafiği ve zaman kaybını azaltır. Genellikle otoyollar veya demiryolu akışını düzene sokmak için inşa edilir.
Tarihteki ilk köprüyol 1844-1847 yıllarında Almanya'da inşa edilmiştir. Tasarımı Roma su kemerlerine benzeyen bu köprüyolun yapımı için yaklaşık 150.000 metrekare taş kullanılmıştır. 1847 yılında yapımı tamamlandığında uzunluğu 400 m, genişliği 10 m, yüksekliği ise 20 m idi. 400 metrelik açıklığı geçmek için 28 adet kemer kullanılmıştır.
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