Viyadük faciasında hayatını kaybeden işçilere acı veda
KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yapımı devam eden 7 nolu viyadüğe beton döküldüğü sırada düşen beton bloğun altında kalıp hayatını kaybeden işçiler gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandılar. Kaza anında beton bloğun üzerinde olan Mustafa Canpolat’ın ise demirlere tutunarak hayatta kaldığı ortaya çıktı.
Olay dün saat 10.55’te, Kocaeli’nin Gebze ilçesinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu 7 nolu viyadükte meydana geldi. Viyadüğe 2’nci kademe beton dökülürken beton blok ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düştü. Yaklaşık 30 metre yüksekliktenÿdüşen beton bloğun altında 4 işçi kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, 112 Acil ve arama kurtarma ekipleri geldi. Enkaz altında kalan Kani Öztürk (40) isimli işçiye ulaşıldı. 112 Acil ekibi, Kani Öztürk’e enkaz altında müdahalede bulundu. Enkaz altından çıkarılan Kani Öztürk kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Gece boyunca kadar devam eden çalışmalar sonucu Öztürk Yılmaz, Bayram Kılıç ve Mehmet Sıddık Canpolat isimli işçilerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldı. 3 işçinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Yaralanan Kani Öztürk’ün sağlık durumunun iyiye gittiği, vücudundaki kırıklar nedeniyle bugün ameliyat edileceği öğrenildi.
DEMİRLERE TUTUNARAK HAYATTA KALDI
Çöken viyadük enkazının altında can veren Mehmet Sıddık Canpolat’ın, kardeşleri Mustafa Canpolat ve Ali Canpolat’ın birlikte çalıştığı öğrenildi. Olay sırasında Mustafa Canpolat’ın beton bloğun yere düştüğü sırada demirlere tutunarak yere düşmekten kurtulduğu öğrenildi.
"OĞLUM MEZAR OLDU, GİTTİ"
Hayatını kaybeden işçilerden Öztürk Yılmaz cenazesi adlı tıp kurumundaki işlemlerin ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Camii’ne getirildi. Öztürk Yılmaz’ın cenazesi, dua ve helallik alınmasını ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.
Mehmet Sıddık Canpolat’ın babası Hüseyin Canpolat evlerinin önünde kurulan taziye çadırında yakınlarının başsağlığı dileklerini kabul etti. Baba Hüseyin Canpolat, "8 çocuğum var. Oğlum mezar oldu gitti" dedi.
Yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat’ın kayınpederi Mehmet Canpolat, "Bu kaza değil. 30 saat geçti firmadan kimse gelmedi. Bu insanlık dışı. En azından bir gelir başsağlığı dilerler, bir telefon açarlar. 300 tonluk beton üzerine düşmüş ve 12 saatte cenaze tanınmaz hale gelmiş. 3 çocuğu vardı. 20 gün önce de bir akrabamız 3. havalimanında düşerek ölmüştü" dedi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Mehmet Sıddık Canpolat’ın cenazesi ise İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak Kocaeli’nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi’ndeki evinin önüne getirildi. Helallik alındığı sırada yakınları ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.
Cenaze daha sonra Merkez Nene Hatun Camii’ne getirildi. Yakınları camii önünde tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze namazına CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Canpolat’ın eşi Fatma Canpolat, annesi Fatma Canpolat, babası Hüseyin Canpolat, kayınpederi Mehmet Canpolat, kardeşleri Mustafa ve Ali Canpolat ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Darıca Müftüsü Muharrem Bilgiç’in cenaze namazını kıldırmasının ardından Mehmet Sıddık Canpolat’ın cenazesiÿGebze Pelitli Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bayram Kılıç’ın ise Samsun’da toprağa verileceği öğrenildi.
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