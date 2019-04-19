Vitr namazı nasıl kılınır?
Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili bugün idrak ediliyor. Berat kelime olarak, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor. Bu vesileyle, bu önemli günü ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar, vitr namazının nasıl kılındığını merak ediyor. Peki, vitr namazı nasıl kılınır?
Vitr namazı, Yatsı namazının ardından kılınan ve Hz. Peygamber tarafından hayırlı olduğu müjdelenen namazdır. Hanefilere göre 3 rekat olarak kılınan vitr namazı, vacip olarak kebul edilirken, diğer mezheplerde sünnet olarak kabul görmektedir. Yatsıdan sabah namazına kadar vakti bulunan vitr namazı, uyuyup kalacağını endişe etmeyen Müslümanlar tarafından sabah namazından önce eda edilmektedir. İşte, vitr namazının kılınışı hakkında detaylar...
Hadislerde, gece namazlarının sonuncusu olarak vitrin birden on bire kadar tek rek‘atlı kılınması tavsiye edilmiş, geceleyin kılınan nâfile namazları, sona eklenen bir rek‘atla tek rek‘atlı hale getirdiği için bu isimle anılmıştır (Buhârî, “Vitir”, 1).
Meşruiyeti, önemi, vakti, rek‘at sayısı ve sonunda kunut okunması gibi konularda Resûlullah’ın uygulamalarını yansıtan pek çok hadis vardır.
Ebû Hanîfe’ye göre vitrin vakti yatsının vaktiyle aynı olmakla birlikte ondan ayrı bir namazdır, ancak eda sırası (tertip) bakımından yatsıdan sonraya konmuştur; yatsı kılınmadan önce edası câiz değildir. Bununla birlikte unutarak vitri yatsıdan önce kılan yahut vitri kıldıktan sonra yatsıyı abdestsiz kıldığını farkeden kimsenin daha önce kıldığı vitir namazı geçerli sayılır.
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır.
1-Vitir namazının her rekâtında Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur.
2-İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur.
3-Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.
Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü’l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü’l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 426).
Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).
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