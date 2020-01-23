VIP dinlemeden 45 yıl ceza

ANKARA 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30’u tutuklu 211 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması dün yapıldı. Mahkeme 211 sanıktan 131’ine 3 yıl 9 aydan 45 yıla kadar hapis cezasına karar verirken, 43 sanığın dosyasını tefrik etti. 37 sanık için de beraat kararı çıktı.

- Dinlemelerin yapıldığı dönemde İstihbarat Dairesi’nin başında bulunan Ramazan Akyürek’e, “silahlı terör örgütü yöneticiliği”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “resmi belgede sahtecilik” ve “resmi belgeyi yok etme” suçlarından 45 yıl hapis cezası verildi.

- Eski İstanbul İstihbarat Şube müdürü sanık Erol Demirhan ise FETÖ üyeliğinden 12 yıl, “iftira suçu”ndan 4 yıl 6 ay, “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan 6 yıl ve “resmi belgede sahtecilik” suçundan 6 yıl olmak üzere toplam 28 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Demirhan aynı zamanda Baykal’a yönelik kaset kumpası davasının da sanıkları arasında.

- Eski İstihbarat Dairesi Başkanı ve 15 Temmuz’da itirafçı olan sanık Gürsel Aktepe’ye “haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 27 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

- Ankara Emniyeti İstihbarat Şubesi’nden sorumlu eski Emniyet Müdür Yardımcısı sanık Hami Güney’in ise “haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, resmi belgede sahtecilik” suçlarından 28 yıl 6 ay hapsine karar verildi.

-Eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı, “haberleşmenin gizliliğini ihlal, FETÖ üyeliği, resmi belgede sahtecilik” suçlarından 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

- İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Daire Başkan Yardımcılığı ve ardından Batman İl Emniyet Müdürlüğü yapan sanık Hasan Ali Okan ise “haberleşmenin gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, siyasal ve askeri casusluk” suçlarından 29 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanık Okan, İzmir’deki “askeri casusluk” kumpasında aktif rol oynayan isimler arasında yer alıyordu.

- Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Ömer Altıparmak için başka davalardan ceza aldığı için yargılandığı suçlardan düşme, ret ve beraat kararı çıktı.