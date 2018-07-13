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    Videosunu çeken adamı ifşa etti! 'İşte bu benim sil çabuk o videoyu'

    İHA
    13.07.2018 - 14:28 | Son Güncelleme:

    İzmir'de yaşlı adamın cep telefonuyla arkasından videosunu çektiğini fark eden kadın, çektiği videoyu sosyal medyada yayınladı. Paylaşılan görüntüler saatler içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına girdi.

    Olay, dün akşam saatlerinde İzmir’in Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kadın iş çıkışı eve gittiği sırada yaşlı bir adamın onu takip ettiğini fark etti. Elindeki cep telefonuyla kendisini arkadan çeken yaşlı adamı fark eden kadın, cep telefonunu çıkartıp aynı şekilde yaşlı adamı video kaydına aldı. Yaşlı adamın telefonunu bakmak isteyen kadın adamın kaçması üzerine bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

    BİR ÇOK KADININ VİDEOSUNU ÇEKMİŞ!

    Video sırasında yaşlı adam cep telefonu ile çektiği görüntüyü kadına gösterdi. Bu sırada kadın, adamın telefonunda görüntülerini gördü. Kadın bu sırada, "İşte bu benim sil çabuk o videoyu" demesi üzerine çevredeki vatandaşlarında yardımıyla yaşlı adam polis gelene kadar kaçması engellendi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamı ve kadını alarak karakola götürdü. Burada kadının yaşlı adamdan şikayetçi olması üzerine ekipler yaşlı adamın telefonunu incelemeye aldı. Yaşlı adamın telefonunda başka kadınlarında yolda yürürken arkadan çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı adamın ifadesi alınıp telefonundaki videolar silindikten sonra serbest kaldığı öğrenildi.Bu duruma tepki gösteren kadın ise videoyu sosyal medyada yayınlayarak tepkisini dile getirdi. Görüntülerde, saatler içerisinde binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

    Etiketler: kayıt , şikayet
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