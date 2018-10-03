Vicdansızlık! Sokak köpeklerini zehirlediler
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ölü bulunan 10 sokak köpeğinin zehirlendiği belirlendi. Mahalle sakinleri olaya tepki gösterdi.
Bağlar Mahallesi’nde bulunan Şehit Metin Gençdal İlk ve Orta Okulu’nun yanında 10 köpeği hareketsiz görenler, durumu belediye ekiplerine iletti. Şikayet üzerineÿmahalleye gelen ekiplerin incelemesinde köpeklerin zehirlenerek telef olduğunu belirledi. Köpekler, belediye görevlilerince ilçe dışına götürülerek açılan çukura kireçlenerekÿgömüldü.
Sokak köpeklerinin zehirlendiğini belirtenÿmahalle sakinleri ölen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarındanÿpaylaşarak olaya tepki gösterdi. Polis ekipleri mahallede tepkiye yol açan köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.
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