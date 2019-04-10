Vicdansızlar
Ankara'nın Batıkent semtinde çok sayıda köpek zehirlenerek öldürüldü.
Turgut Özal Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz kişiler beyaz bir araçla gelerek mahallede bulunan sokak köpeklerine zehirli et verdi. Zehirli etleri yiyen köpeklerden 8’i öldü, diğer 5 köpek ise veterinere götürüldü. Mahalle sakinleri sokağa çıkarak katliama isyan etti. Olaya tepki gösteren birçok vatandaş da sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla suçluların bulunmasını istedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter’dan yaptığı paylaşımla katliamı yapan sorumluların bulunacağını söyleyerek “Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir” ifadesini kullandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle