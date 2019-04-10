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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
10.04.2019 - 00:42, Son Güncelleme:

Vicdansızlar! 13 sokak köpeğini zehirlediler

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yedikleri tavuk etinden zehirlendiği iddia edilen 13 sokak köpeği telef oldu.

Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde çok sayıda köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine belediye ekipleri olay yerine gitti.

Yapılan incelemede 13 köpeğin yedikleri tavuk etinden zehirlendiği belirlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Oğuzhan Yücel, gazetecilere açıklamasında, konunun sosyal medyada duyulmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla bölgeye intikal ettiklerini söyledi.

Yücel, "Bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için tüm ekiplerimizi bu bölgeye çektik. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Neticeye yönelik olarak bu vahşeti işleyen insanlarla ilgili olarak da bir çalışma yaparız, herhangi bir ipucu bulursak da yetkililerle paylaşacağız. Biz de üstümüze düşeni yapacağız." diye konuştu.
Hayvansever Ali Şahan da topladıkları tavuk eti numunelerini emniyet güçlerine teslim ettiklerini ifade etti.

Şahan, "Hayvanlar, ağzından köpükler çıkartıp birkaç saniye içinde olduğu yere yığıldı ve öldü. Biz bunları bırakan aracı sitelerin güvenlik kameralarından bizzat gördük. Burada yaşanan olay insanları tedirgin etti. Bunlar bulunsun." diye konuştu.

Öte yandan görgü tanıkları da beyaz bir araçtan kişi veya kişilerce zehirli tavuk eti ve benzeri ürünlerin olay yerine bırakıldığını iddia etti.

Büyükşehir ve Yenimahalle belediye ekiplerinin olay yerinde çalışması sürüyor.

Bu arada, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğünün özel bir ekip kurduğu, olayın çok yönlü araştırıldığı bildirildi.

Ayrıca, olay yerine gelen yaklaşık 200 hayvansever araziye bırakılan zehirli tavuk eti parçalarını toplayıp ekiplere teslim etti.

"SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olaya ilişkin Twitter hesabından, "Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Sağlık Daire Başkanlığı bu vahşetin
sorumlularının ortaya çıkarılması ve yasal işlem yapılması için görevlendirilmiştir." paylaşımında bulundu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da olayı gerçekleştirenleri şiddetle kınadığını belirterek, "Belediyemiz ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, emniyet ekipleri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve HayKonfed yetkilileri işbirliği ile bu vahşetin sorumlularının ortaya çıkarılması ve gerekli işlemlerin yapılması için çalışılmaktadır." ifadesini kullandı.

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