VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018-2019 eğitim dönemi ortaöğrenim burs başvuru sonuçları geçen hafta açıklandı. Bu gelişmenin ardından yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına yönelik beklentiler tavan yaptı. VGM'den alacakları bursun hayalini kuran öğrenciler, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi almak istiyor. Peki, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim hayatına ülkemizde devam eden, ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs desteği veren VGM'de gözler, yükseköğrenim burs başvurularına dair değerlendirme işleminin tamamlanması ve ardından sonuçların açıklanmasında. Tüm bu beklentiler devam ederken VGM'den yükseköğrenim öğrencilerinin burs başvuru sonuçlarına yönelik açıklama geldi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının açıklanma duyurusunda, yükseköğrenim burs sonuçlarına yönelik detay dikkat çekti. İşte, VGM'den yapılan o açıklama...
2018 – 2019 Eğitim Yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.
Başvuru sonuçlarınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğinden başvuru sonucunu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.
BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yılki sonuç tarihi için bir açıklama yapılmadı ancak VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerine bursları, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödeme yapılmıştı.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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